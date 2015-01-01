पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सुसाइड:परिवार रिसेप्शन में शामिल होने गया था, घर पर युवक ने फांसी लगाकर जान दी

भोपाल2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

अशोका गार्डन इलाके में लोडिंग ऑटो चालक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उस वक्त परिवार एक समारोह में शामिल होने गया था। अशोका गार्डन पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

सुंदर नगर निवासी 29 वर्षीय मुईन खान लोडिंग ऑटो चलाते थे। पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम मुईन का परिवार एक रिश्तेदार के घर चल रहे रिसेप्शन में शामिल होने गया था। कुछ देर बाद मुईन घर आ गए। रात करीब साढ़े 11 बजे भाई जब घर लौटा तो मुईन को फंदे पर लटका देखा।

मौके पर पहुंची अशोका गार्डन पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार ने पुलिस को बताया है कि मुईन कुछ दिनों से तनाव में थे, लेकिन तनाव किस बात का था, वह नहीं बता पाए। पुलिस का कहना है कि परिजनों और मित्रों के विस्तृत बयान के बाद ही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें