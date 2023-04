भोपाल टुडे-6 अप्रैल, आपके काम की हर जानकारी:फरहान अख्तर की लाइव परफॉर्मेंस, 5 घंटे गुल रहेगी बिजली; जानें कहां क्या

भोला-अजय देवगन की फिल्म भोला 100 करोड़ के बजट में बनी है। इस फिल्म के डायरेक्टर और को-प्रोड्यूसर भी अजय देवगन ही हैं। फिल्म में तब्बू और संजय मिश्रा जैसे उम्दा कलाकार भी हैं। ये 2019 में आई तमिल फिल्म कैथी की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। भोपाल के सिनेमाघरों में भोला फिल्म रिलीज डेट से ही चल रही है। Alpana Cineplex: 12:00 PM, 03:00 PM, 06:00 PM, 09:00 PM

