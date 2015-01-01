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भोपाल में हादसा:हबीबगंज नाके पर फ्रीज का कम्प्रेसर काटने की कोशिश में कबाड़ी की दुकान में लगी आग, तीन झुलसे

भोपाल38 मिनट पहले
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कम्प्रेसर काटते समय अचानक गैस निकली और उसने आग पकड़ ली।

हबीबगंज नाके पर एक पुराने फ्रीज का कम्प्रेसर काटने की कोशिश में तीन दुकानों में आग लगी। इसमें तीन लोग झुलस गए। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो यहां बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इन गुमठियों के ठीक पीछे विश्वकर्मा नगर झुग्गी बस्ती है। जिन तीन दुकानों में आग लगी उनमें दो दुकानें कबाड़ी की और एक चिकन शॉप है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम को नईम अपनी दुकान पर एक पुराने फ्रीज का कम्प्रेसर काट रहा था। अनुज और शिवप्रसाद उसकी सहायता कर रहे थे। अचानक कम्प्रेसर में से गैस निकली और उसने आग पकड़ ली। नईम, अनुज और शिवप्रसाद तीनों के चेहरे और हाथ- पांव झुलस गए। आसपास के दुकानदारों ने उन्हें बचाया। इस बीत आग और तेज हो गई। आग ने नईम के भाई नदीम की कबाड़ी की दुकान को भी चपेट में ले लिया।

साथ में सलीम की चिकन शॉप में भी आग लग गई। एक अन्य पड़ोसी दुकानदार समीर ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आईएसबीटी, पुल बोगदा और फतेहगढ़ स्थित फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। जिला प्रशासन के अधिकारी भी आग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गए थे।

डॉ. जेपी पालीवाल के अनुसार नई्म 40 प्रतिशत और अनुज व शिवप्रसाद 30 प्रतिशत जले हैं। तीनों का इलाज जारी है। समय पर अस्पताल पहुंच जाने से उनकी स्थिति नियंत्रण में है।

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