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भोपाल:निराश्रित बच्चे को गोद लेने के लिए पांच दंपतियों ने किया अस्पताल में संपर्क

भोपाल34 मिनट पहले
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एकता कॉलोनी में मां द्वारा छोड़े नवजात शिशु को गोद लेने के लिए जेपी अस्पताल में पांच निसंतान दंपतियों ने फोन किया। ड्यूटी नर्सों ने उन्हें बताया कि निराश्रित बच्चों को अस्पताल से सीधे गोद नहीं दिया जाता। उन्होंने बाल कल्याण समिति से संपर्क करने की सलाह दी। दंपतियों को बताया गया कि वे केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण में ऑनलाइन आवेदन करें।

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