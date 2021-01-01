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हवाई यात्रा:फ्लाय बिग की अहमदाबाद फ्लाइट अब पांच फरवरी से, पहले भी दो बार हो चुकी घोषणा

भोपाल31 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • फरवरी से शुरूआत करने के लिए बुकिंग देने की शुरुआत की गई

नई एयरलाइन्स कंपनी फ्लाय बिग द्वारा भोपाल से अहमदाबाद के बीच पांच फरवरी से फ्लाइट शुरू होगी। कंपनी दो बार पहले इस फ्लाइट की तारीख(28 जनवरी, एक फरवरी) घोषित कर चुकी है। लेकिन अब 5 फरवरी से शुरूआत करने के लिए बुकिंग देने की शुरुआत की गई। कंपनी के जीएम तारिक अब्बासी ने बताया कि यह फ्लाइट अपने निर्धारित शेड्यूल के साथ पांच फरवरी से शुरू कर दी जाएगी। इंडिगो द्वारा तीन फरवरी से भोपाल से अहमदाबाद के बीच फ्लाइट शुरू की जा रही है।

यह रहेगा फ्लाय बिग का शेड्यूल

नंबर कहां से कहां प्रस्थान आगमन
सोम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि

एस9-121 अहमदाबाद-भोपाल सुबह 11:30 दोप.12:45 एस9-122 भोपाल-अहमदाबाद दोपहर 3:15 शाम 4:35

सिर्फ रविवार को

एस9-121 अहमदबाद-भोपाल शाम 4:05 शाम 5:15 एस9-122 भोपाल-अहमदाबाद शाम 5:45 शाम 7:10

16 फरवरी से मंगलवार को भी फ्लाइट

फ्लाय बिग की भोपाल-अहमदाबाद फ्लाइट 16 फरवरी से मंगलवार को भी संचालित होने लगेगी। इसके बाद यह फ्लाइट सभी सात दिन संचालित होने लगेगी। यह शेड्यूल आगामी 27 मार्च तक लागू रहेगा। फ्लाय बिग द्वारा बिगलाइट और बिगइजी के नाम से टिकटों की श्रेणी रखी गई हैं।

भोपाल से अहमदाबाद के लिए बिगलाइट का किराया 2999 और बिगइजी का 3877 रुपए रखा गया है। जबकि अहमदाबाद से बिगलाइट श्रेणी में 3029 और बिगइजी में 3978 रुपए प्रारंभिक किराया है।

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