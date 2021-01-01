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  • From Today, The Statements Of Witnesses Will Be Recorded In The Court For Five Consecutive Days

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प्यारे मियां यौन शोषण मामला:मंगलवार से कोर्ट में लगातार पांच दिन तक होंगे गवाहों के बयान

भोपाल32 मिनट पहले
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नेहरू नगर स्थित बालिका संरक्षण गृह। फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
नेहरू नगर स्थित बालिका संरक्षण गृह। फाइल फोटो।

प्यारे मियां मामले में पांच लड़कियों को अदालत ने सुपुर्दगी में देने से इंकार कर दिया था। नाबालिग लड़कियों के परिजनों की ओर से अर्जी लगाई गई। सभी सुपुर्दगी अर्जियों को नामंजूर कर दिया है। अब मामले में मंगलवार 2 फरवरी से पांच दिन यानी 2 फरवरी से 6 फरवरी तक गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

गौरतलब है कि एक नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सरकार ने एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए। एसआईटी अपनी जांच कर रही है। मजिस्ट्रियल जांच भी चल रही है।

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