भोपाल टुडे - 29 अप्रैल, आपके काम की हर जानकारी:भोपाल में आज से कैब की तरह बुक होगी एंबुलेंस, 2 नई फिल्में होंगी रिलीज, डेबिट/क्रेडिट कार्ड से कटेगा चालान

Runway 34 (H, 2D) (एक्शन / ड्रामा / थ्रिलर ) अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत सिंह की इस फिल्म का निर्देशन अजय देवगन ने किया है। MPT DDX Drive in Cinema: 10:15 PM

Jyoti Cineplex: MP Nagar: 12:00 PM, 03:00 PM, 06:00 PM, 09:00 PM

Mukta A2 Cinemas: Peoples Mall: 09:00 AM, 11:45 AM, 02:30 PM, 05:20 PM, 07:30 PM, 08:15 PM, 11:00 PM

DDX Multiplex: 09:00 AM, 02:25 PM, 05:05 PM, 10:30 PM

PVR: Aura Mall: 09:05 AM, 03:45 PM, 06:50 PM, 09:55 PM

Cinepolis: Aashima Mall: 09:10 AM, 10:05 AM, 12:20 PM, 01:10 PM, 03:30 PM, 04:15 PM, 06:40 PM, 09:50 PM, 10:40 PM

INOX: Capital Mall: 09:30 AM,12:30 PM, 03:35 PM, 06:40 PM, 09:45 PM

K Sera Sera Miniplex: 09:40 AM, 12:50 PM, 04:00 PM, 07:10 PM, 10:15 PM हीरोपंती 2 (H, 2D) (एक्शन / थ्रिलर ) हीरोपंती 2 एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म है। डायरेक्टर - अहमद खान हैं। टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में तारा सुतारिया भी नजर आएंगी। Alpana Cineplex: 12:00 PM, 03:00 PM, 06:00 PM, 09:00 PM

Bharat Cineplex: 12:00 PM, 03:00 PM, 06:00 PM, 09:00 PM

Sangeet Cineplex: 12:00 PM, 03:00 PM, 06:00 PM, 09:00 PM

Raj Big 2 Cinema: 12:00 PM, 03:00 PM, 06:00 PM, 09:00 PM

MPT DDX Drive in Cinema: 07:15 PM

Mukta A2 Cinemas: Peoples Mall 08:45 AM,10:00 AM, 11:30 AM, 12:45 PM, 02:15 PM, 05:00 PM, 07:45 PM, 10:30 PM

DDX Multiplex: 10:45 AM, 11:45 AM, 04:30 PM, 07:45 PM,10:25 PM

PVR: Aura Mall: 09:10 AM, 12:20 PM, 03:40 PM, 06:50 PM, 10:10 PM

Cinepolis: Aashima Mall: 09:05 AM, 10:00 AM,12:05 PM, 01:00 PM, 03:05 PM, 04:05 PM, 06:05 PM, 07:05 PM, 09:05 PM, 10:05 PM

INOX: Capital Mall: 09:00 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 03:40 PM, 06:30 PM, 09:00 PM, 09:45 PM

09:00 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 03:40 PM, 06:30 PM, 09:00 PM, 09:45 PM K Sera Sera Miniplex: 09:10 AM,12:20 PM, 03:30 PM, 06:40 PM, 09:50 PM