पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रेलवे:30 से चेन्नई जाने वाली जीटी एक्सप्रेस करीब 2 घंटे पहले आएगी भोपाल

भोपालएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

चेन्नई से नई दिल्ली के बीच चलने वाली जीटी एक्सप्रेस स्पेशल चेन्नई जाते समय दो घंटे पांच मिनट पहले भोपाल पहुंचेगी। यह बदलाव 30 नवंबर से लागू हो जाएगा। रेलवे ने इस संबंध में अपना नोटिफिकेशन जारी कर यात्रियों से कहा है कि वे चेन्नई जाने वाली जीटी एक्सप्रेस स्पेशल में 30 नवंबर व बाद के दिनों में यात्रा करने के दौरान बदले हुए टाइम-टेबल का ध्यान रखें।

बदलाव के बाद नई दिल्ली से चेन्नई जाते समय जीटी एक्सप्रेस देर रात 3:25 बजे भोपाल और 3:42 बजे हबीबगंज रेलवे स्टेशन आएगी। वर्तमान में यह गाड़ी सुबह 5:20 बजे भोपाल और 5:37 बजे हबीबगंज स्टेशन पहुंचती है। जीटी एक्सप्रेस 30 नवंबर की रात से भोपाल स्टेशन पर 2:05 घंटे पहले पहुंचेगी। वहीं, चेन्नई से नई दिल्ली जाते समय जीटी एक्सप्रेस स्पेशल 30 नवंबर से शाम 6:18 बजे हबीबगंज तथा शाम 6:40 बजे भोपाल पहुंचेगी। अभी यह शाम 6:45 बजे हबीबगंज और शाम 7:10 बजे भोपाल पहुंचती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें