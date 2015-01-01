पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • Had He Committed Extortion In The Name Of Brother, He Would Not Have Been On Contract For 28 Years

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अपर आयुक्त से बदतमीजी के आरोप पर हरेंद्र की सफाई:यदि भाई के नाम पर रंगदारी करता तो 28 साल से संविदा पर नहीं होता

भोपालएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

नगर निगम के कम्युनिटी ऑर्गनाइजर हरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी बड़े भाई पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह के नाम पर रंगदारी नहीं की। यदि ऐसा करता तो पिछले 28 साल से संविदा पर नौकरी नहीं करता। मेरे बाद नौकरी में आए लोग नियमित हो गए, लेकिन मैं अब भी संविदा पर कार्यरत हूं।

हरेंद्र ने कहा कि गुरुवार को बैठक में अपर आयुक्त के समक्ष कम्युनिटी ऑर्गनाइजरों ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। इसमें माहौल गर्म हो गया था, लेकिन मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा। मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि हरेंद्र के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि निगम हरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो संगठन आंदोलन करेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें