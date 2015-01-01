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विवाद:घर पर पत्थर फेंकने का विरोध किया तो आधा दर्जन लोगों ने की मारपीट, तोड़फोड़

भोपाल2 दिन पहले
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शाहजहांनाबाद मल्टी के पास बुधवार रात घर पर पत्थर फेंकने का विरोध किया तो आधा दर्जन लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ कर दी।

मदर इंडिया कॉलोनी स्थित मल्टी में रहने वाली 29 वर्षीय नूरी बी के घर बुधवार की रात किसी ने पत्थर फेंका था। उनके भाई अयाज ने विरोध किया तो ऊपर मल्टी पर रहने वाले लोग गाली गलौज करने लगे। इसके बाद नानका, अमित, रोहित, धर्मा, तुलसी, मोहिनी, प्रीति एवं अन्य ने लाठी-डंडे और तलवार से अयाज पर हमला कर दिया। हमले में अयाज गंभीर रूप से घायल हो गए।

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