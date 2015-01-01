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  • Handed Over 13 Colonies To The Corporation, Now Arrangements Like Cleaning, Water Supply And Street Lights Are Handed Over To The Corporation

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बीडीए:अपनी 13 काॅलोनियां निगम को सौंपी, अब सफाई, पानी सप्लाई व स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्थाएं निगम के हवाले

भोपाल41 मिनट पहले
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बीडीए (फाइल फोटो)
  • 25 हजार लोग रहते हैं यहां- निगम को बीडीए ने आईएसबीटी के 4 हाॅल सौंपे और डेढ़ करोड़ से ज्यादा राशि

बीडीए ने अपनी 13 काॅलोनियां नगर निगम को सौंप दी। इन काॅलोनियों में साफ-सफाई, पानी सप्लाई और स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्थाएं बीडीए से निगम के पास आ गईं हैं। कई सालों से काॅलोनी हैंडओवर को लेकर चर्चा चल रही थी। निगम इन काॅलोनियों लिए बीडीए से 8,32,59,000 रु. की डिमांड की थी।

बीडीए ने इसकी ऐवज में निगम को आईएसबीटी के चार हॉल सौंपे, जिनकी कीमत 6,77,72,632 रु. आंकी गई। बाकी राशि 1,54,86,368 रुपए का भुगतान किया गया। गुरुवार को बीडीए के एक्जीक्युटिव इंजीनियर एसके मिश्रा, सहायक यंत्री एचएस बेदी निगम पहुंचे और सिटी इंजीनियर पीके जैन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

इन हॉल में निगम बना रहा है मुख्यालय
आईएसबीटी के जो तीन हॉल नगर निगम ने बीडीए को सौंपे हैं वहां निगम अपना मुख्यालय तैयार कर रहा है। आईएसबीटी की मूल डिजाइन में यह हॉल रेस्टोरेंट के लिए बनाए गए थे।

ये काॅलोनियां निगम के हवाले
मुंशी प्रेमंचमद, परिसर लालघाटी, गौरीशंकर कौशल परिसर बर्रई, स्वामी विवेकानंद परिसर, कटारा - 300, प्यारेलाल खंडेलवाल परिसर, सलैया, रवींद्रनाथ टेगौर परिसर, साकेत नगर -122, रुसिया नगर, एयरोसिटी, पं भीमसेन जोशी परिसर, साकेत नगर, वेदवती आवासीय परिसर, अमरवावद खुर्द, पीसी नगर,12 नंबर, सिद्धेश्वरी नगर, शिवाजी नगर 5 दुर्गा नगर, शिवाजी नगर, नया बसेरा, कोटरा सु्ल्तानाबाद

निगम की प्रॉपर्टी टैक्स से आय बढ़ाने की तैयारी- रजिस्ट्री कराते ही नामांतरण का ऑनलाइन आवेदन

नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स से आय बढ़ाने की तैयार कर रहा है। इसके लिए जल्द ही नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। नई व्यवस्था के बाद रजिस्ट्री कराते ही प्रॉपर्टी ऑनलाइन नामांतरण का आवेदन जनरेट हो जाएगा। ये आवेदन संबंधित क्षेत्र के वार्ड प्रभारी के कम्प्यूटर पर ऑनलाइन पहुंच जाएगा। यहां पर वार्ड प्रभारी संबंधित प्रॉपर्टी की जांच कर बकाया टैक्स की जानकारी संबंधित प्रॉपर्टी मालिक को देंगे। सभी टैक्स भरने के बाद ऑनलाइन नामांतरण की प्रक्रिया को पूरा दिया जाएगा।

ऐसे होगा ऑनलाइन आवेदन
म्युनिसिपल केस मैनेजमेंट सिस्टम और संपदा सॉफ्टवेयर लिंक होने के बाद रजिस्ट्री होते ही। सब रजिस्ट्रार राजस्व की तरह की निगम में नामांतरण की प्रक्रिया के आवेदन को ऑनलाइन दर्ज कर देगा। आवेदन वार्ड दफ्तर में पहुंचेगा। दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद खरीदार और प्रॉपर्टी बेचने वाले मालिक को नोटिस जारी किया जाएगा। यहां से संबंधित प्रॉपर्टी के नामांतरण के लिए इश्तेहार जारी किया जाएगा। 15 दिन में टैक्स जमा करने होंगे। इसके बाद दस्तावेजों की जांच के बाद 20 दिन में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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