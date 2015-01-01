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हादसा:तेज रफ्तार कॉलेज बस ने ली बाइक सवार की जान

भोपाल2 दिन पहले
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  • मामा को करोंद में छोड़कर अपने घर लौट रहा था युवक तभी टीटी नगर इलाके में हुआ हादसा

टीटी नगर इलाके में एक कॉलेज की तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक की बुधवार शाम जान ले ली। उस वक्त युवक अपने मामा को करोंद में छोड़कर घर लौट रहा था। हादसे के बाद आरोपी चालक बस छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने बस जब्त कर लिया है।

ये हादसा मूलत: आगर निवासी 26 वर्षीय अक्षय जाट के साथ हुआ। इन दिनों वह चूना भट्टी क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। फिलहाल वह एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर थे। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को वह अपने मामा को करोंद तक छोड़ने गए थे। यहां से गीतांजलि चौराहा होते हुए घर लौट रहे थे। शाम करीब छह बजे गीतांजलि चौराहे के पास पीछे से आ रही पटेल कॉलेज ग्रुप की तेज रफ्तार बस ने अक्षय की बाइक को टक्कर मार दी।

हादसे के बाद ड्राइवर बस छोड़कर भाग निकला। अक्षय के सिर पर गंभीर चोट आई थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ देर चले इलाज के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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