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  • Husband Cheated, Parents Said We Will Live With Daughter in law And Grandson, Son Turns Out To Be Inept

कुटुंब न्यायालय:पति ने दिया धोखा, माता-पिता बोले- हम बहू व पोते के साथ रहेंगे, बेटा तो नालायक निकला

भोपाल2 घंटे पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • पति ने छिपाया अफेयर, पत्नी ने दिया तलाक का आवेदन

एक पति द्वारा पत्नी को धोखा देने का मामला सामने आया है। पति ने पत्नी को अपने अफेयर के बारे में तब बताया, जब वह 6 माह की गर्भवती है। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सास-ससुर भी बहू के पक्ष में हैं। फैमिली कोर्ट की काउंसलर शैल अवस्थी परिवार की काउंसलिंग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पति का यह मानना था कि गर्भवती होने के कारण पत्नी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। बच्चे के कारण उसके साथ रहना पत्नी की मजबूरी है, लेकिन पत्नी ने पति की सोच को उलट कर रख दिया। उसने साफ कह दिया कि तलाक चाहिए।

पत्नी बोली... जब पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की
कोहेफिजा निवासी महिला ने काउंसलर को बताया कि उसका जब 6वां माह चल रहा था, तब पति ने विवाद करते हुए बताया कि वह शादी के पहले से किसी ओर से प्यार करता है। उसने माता-पिता के कहने पर शादी की थी, क्योंकि वे तुम्हें ही बहू बनाना चाहते थे। महिला का कहना था कि जब वह पसंद नहीं थी उससे शादी क्यों की।

सास-ससुर बहू के पक्ष में
बहू का साथ सास-ससुर दे रहे हैं। उनका कहना है कि बेटा नालायक निकला। बहू बहुत अच्छी है। वह जो चाहती है, वह उसके साथ हैं। उन्होंने बेटे से साफ कह दिया है कि यदि वह दूसरी औरत को नहीं छोड़ता तो वह उससे संबंध तोड़ देंगे। वह बहू और पोते को अपने साथ रखना चाहते हैं।

नहीं छोड़ सकता गर्लफ्रेंड
पति ने कहा कि वह पत्नी को भी चाहता है। अपने बच्चे को भी प्यार करता है। वह पत्नी के साथ रहने तैयार है। उसने कहा कि वह लिखित में देने को तैयार है कि गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करेंगा, पर उसे छोड़ भी नहीं सकता।

सोशल मीडिया से हुई युवती से दोस्ती
पति ने काउंसलर को बताया कि उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवती से दोस्ती हुई। वह काफी खुले विचारों की है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया था कि वह माता-पिता की पसंद से शादी करेगा। इस पर उसने कोई आपत्ति नहीं की। काउंसलिंग में खुलासा हुआ कि पति टूर के बहाने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पंजाब जाता था।

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