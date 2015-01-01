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राजधानी में बढ़ रहे सुसाइड के मामले:पिता ने रात में कार नहीं दी तो बेटे ने फांसी लगाकर दी जान

भोपाल19 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • लाइट जलती देखकर मांं ने कमरे में झांका तो फंदे पर लटका था बेटा

बागसेवनिया के 9बी साकेत नगर में गुरुवार को बीई के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता द्वारा रात में कार देने से मना करने पर उसने यह कदम उठाया।

बाग सेवनिया पुलिस के मुताबिक 9बी साकेत नगर निवासी भूषण कुमार छतवानी का कोकता में ट्रांसपोर्ट है। उनका 23 वर्षीय बेटा गगन बीई कर रहा था। गुरुवार रात 11 बजे उसने पिता से घूमने जाने के लिए कार की चाभी मांगी। पिता ने रात में घूमने जाने से मना करते हुए चाभी नहीं दी।

इस बात को लेकर उसे गुस्सा आ गया। पिता और बहन ने उसे समझाया तो वह अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बात मां ने कमरे की लाइट जलती देखी तो उन्होंने अंदर झांककर देखा। अंदर गगन पंखे से फंदा लगाकर लटका हुआ था। परिजन उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डाॅक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

मूर्तिकार ने शराब में जहर मिलाकर पिया, मौत
कटारा हिल्स में एक मूर्तिकार ने शराब में जहरीली गोलियां मिलाकर पी ली, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक लहारपुर निवासी 32 वर्षीय महेश प्रजापति मूर्तिकार थे। गुरुवार को उन्होंने शराब में जहर की गोलियां मिलाकर पी ली थीं। तबीयत बिगड़ने पर पत्नी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस को महेश के पास से जहर की गोलियां भी मिली हैं। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।

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