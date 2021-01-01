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नशे पर शिकंजा:बैरसिया और भीलगांव में पकड़ा अवैध शराब का जखीरा, दो गिरफ्तार; जमीन के अंदर से निकलवाए ड्रम

भोपालएक घंटा पहले
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खरगोन के भीलगांव में पकड़ी गई अवैध शराब। - Dainik Bhaskar
खरगोन के भीलगांव में पकड़ी गई अवैध शराब।
  • पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त दबिश, 10 केस दर्ज

अवैध शराब के खिलाफ लगातार चौथे दिन भी बड़ी कार्रवाई हुई है। दैनिक भास्कर स्टिंग ऑपरेशन में खरगोन जिले के जिस भीलगांव और सोमाखेड़ी का जिक्र किया गया था, वहां आबकारी और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के ठिकाने नष्ट कर दिए। भोपाल की बैरसिया तहसील के पास तरावली पठार और करारिया गांव में बुधवार सुबह टीम ने दबिश दी। यहां जंगल और नालों के किनारे जमीन के भीतर ड्रम गाड़ रखे थे। मौके पर हाथ भट्टी मिली, जिसमें 21 हजार किलोग्राम महुआ लाहन और 530 लीटर शराब थी। इसे जब्त कर कुल दस मामले दर्ज किए गए।

भीलगांव... टीम को देखते ही मच गई भगदड़, मौके से गायब हुए लोग
बुधवार सुबह सात बजे संयुक्त टीम कसरावद के बेहद संवेदनशील इलाके भीलगांव में पहुंची। टीम के पहुंचते ही भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से ढाई लाख रुपए कीमत की 75 लीटर हाथभट्टी शराब और 4500 किलोग्राम महुआ लहान जब्त कर नष्ट कर दिया। महेश्वर के पास एक और संवेदनशील गांव सोमाखेड़ी में भी कार्यवाही की गई। यहां एक व्यक्ति पकड़ में आया। इसके पास देशी और अंग्रेजी शराब की कई बोतलें मिलीं। जिस शख्स को पकड़ा, वह शराब खरीदकर और उसमें मिलावट करके बेचता है।

मुरैना : सस्ती शराब बनाने आगरा से 25 हजार में लाए थे 1 हजार लीटर स्प्रिट, इसी से 24 की मौत
जहरीली शराब से छैरा-मानपुर सहित जिले में 24 लोगों की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। आराेपी अंतराम शर्मा ने बताया कि इस कारोबार से जुड़े 15 आरोपियों में 2 आरोपी पहले 25 हजार रुपए में ओपी का 200 लीटर का एक ड्रम खरीदकर लाते थे। किसी ने सुझाव दिया कि स्प्रिट (थिनर) सस्ती पड़ेगी। अंतराम ने लालच में आगरा स्थित अश्विनी केमिकल स्टोर पर जाकर 25 हजार रुपए में थिनर के 5 ड्रम (200-200 लीटर) खरीदे और उसी 100 लीटर स्प्रिट से जो जहरीली शराब बनाई, उससे 24 लोगों की मौत हो गई।

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