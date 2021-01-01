पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • In The Road Accident, The Woman Who Fell From The Bike Was Crushed By A Dumper Coming From Behind, The Woman Broke The Spot On The Spot

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:सड़क हादसे में बाइक से गिरी महिला को पीछे से आ रहे डंपर ने कुचला, मौके पर ही महिला ने तोड़ा दम

भोपाल2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो

बैरागढ़ चीचली से घर लौट रही बाइक सवार महिला की सर्वधर्म स्थित कोलार होटल के पास तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने जान ले ली। हादसे के वक्त वह अपने पति और नौ साल के बेटे के साथ थी।

इस हादसे में उनके बेटे को भी गंभीर चोट आई है। अचानक उनकी बाइक सड़क किनारे एक गड्‌ढे के कारण अनियंत्रित हुई और महिला सड़क की ओर गिर गई। तभी पीछे से आ रहे डंपर का पिछला पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। पास ही चैकिंग कर रही कोलार पुलिस ने पीछा कर चूना भट्‌टी से डंपर को पकड़ लिया, लेकिन ड्राइवर भाग निकला। पुलिस ने केस दर्ज कर डंपर जब्त कर लिया है।

रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे ये हादसा कोटरा सुल्तानाबाद निवासी 48 वर्षीय जगदीश यादव की पत्नी अन्नू के साथ हुआ। टीआई सुधीर अरजरिया के मुताबिक 40 वर्षीय अन्नू अपने पति और नौ साल के बेटे विवेक के साथ बैरागढ़ चीचली गई थीं। यहां उन्हें अपनी बीमार भाभी से मिलना था। तीनों एक बाइक से देर रात घर लौट रहे थे।

बाइक जगदीश चला रहे थे और विवेक बीच में सवार था। सर्वधर्म के पास कोलार होटल के सामने जगदीश की बाइक सड़क किनारे हुए एक गड्‌ढे से अनियंत्रित हो गई। इससे पीछे बैठी अन्नू सड़क की ओर गिर गईं। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर का पिछला पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। अन्नू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

पिता ने घायल बेटे को पहुंचवाया अस्पताल

इस हादसे में नौ साल के विवेक को भी गंभीर चोट आई। जगदीश ने पुलिस की मदद से विवेक को अस्पताल पहुंचवाया। जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर डंपर लेकर फरार हो गया। पास ही कोलार पुलिस का चैकिंग प्वाइंट लगा था। पुलिस ने वायरलेस सेट पर कॉल कर डंपर का पीछा किया और चूना भट्‌टी के पास डंपर को पकड़ लिया। हालांकि, तब तक ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो चुका था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबजट भाषण के बाद 70% लोग बोले- महंगाई बढ़ेगी, 58% बजट से नाखुश, 42% लोग संतुष्ट - बिजनेस - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser