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गणतंत्र दिवस समारोह:गणतंत्र के उत्सव 'लोकरंग' का हुआ आगाज, परेड एवं झांकियों को पुरस्कृत किया

भोपालएक घंटा पहले
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लोकरंग में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। - Dainik Bhaskar
लोकरंग में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां।

संस्कृति, कलाओं और गणतंत्र के उत्सव ‘लोकरंग’ का आरंभ रवींद्र भवन परिसर में हुआ। छत्तीसवें ‘लोकरंग’ समारोह का शुभारम्भ मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संस्कृति अध्यात्म एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने दो दिवंगत जनजातीय चित्रकारों (भील चित्रकार- स्व. पेमाफात्या एवं गोंड चित्रकार स्व. कलाबाई) की स्मृति में आयोजित ‘प्रणति चित्रप्रदर्शनी’ का उद्घाटन किया एवं गणतंत्र दिवस समारोह परेड में चयनित प्रतिभागियों और झांकियों के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए।

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड महामारी से निजात पाने में सहयोग के लिए मध्यप्रदेश की जनता का आभार प्रकट किया और कहा कि कला और संस्कृति मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। मध्यप्रदेश सरकार कलाओं और कलाकारों के संरक्षण के लिए हमेशा तैयार है और रहेगी। इस अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला, संस्कृति संचालक अदिति कुमार त्रिपाठी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सांस्कृतिक नृत्यों में दुल-दुल घोड़ी, बुन्देलखण्ड अंचल के ढोलामारू, धर्मा-सांवरी, आल्हा, चलो-चलो नर्मदा तीर जहां पर मेला भरो गीत पर ढिमरयाई नृत्य और नौरता नृत्य की प्रस्तुति हुई।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली परेड एवं झांकियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। परेड के लिए प्रथम पुरस्कार हॉक फोर्स को, दूसरा पुरस्कार मप्र विशेष सशस्त्र बल को तथा तृतीय पुरस्कार जेल विभाग को प्रदान किया गया। झांकी प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार जनजातीय कार्य विभाग को, दूसरा पुरस्कार पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय को तथा तीसरा पुरस्कार सामाजिक न्याय विभाग की झांकी को प्रदान किया गया।

पद्मश्री भूरी बाई को लोकरंग के मंच पर सम्मानित करते सीएम शिवराज सिंह चौहान।
पद्मश्री भूरी बाई को लोकरंग के मंच पर सम्मानित करते सीएम शिवराज सिंह चौहान।

पद्मश्री भूरी बाई व जनजातीय कलाकार अर्जुन बाघमारे सम्मानित

सीएम ने मध्यप्रदेश की प्रसिद्ध भीली चित्रकार भूरी बाई को सम्मानित किया, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। सीएम चौहान ने ठाठ्या जनजातीय नृत्य कलाकार अर्जुन बाघमारे को भी सम्मानित किया।

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