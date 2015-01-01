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हादसा:बाइक स्लिप होने से घायल युवक की अस्पताल में मौत

भोपालएक घंटा पहले
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बैरसिया इलाके में बाइक फिसलने से घायल हुए एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक 26 वर्षीय विकास राव मूलत: गुलाबगंज जिला विदिशा का रहने वाला था। गत 9 दिसंबर को वह एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए भोपाल आया था।

कार्यक्रम से वापस लौटते समय बैरसिया के ग्राम झोरा इलाके में बाइक फिसलने से वह घायल हो गया था। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसे इलाज के लिए पिपलानी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

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