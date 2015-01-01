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  • Irregularity Of Rs. 83 Crore In Panchayats; Local Fund Audit Report Revealed, Rules Ignored In Many Cases

अनियमितता:पंचायतों में साढ़े 83 करोड़ की अनियमितता; लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट में खुलासा, कई केसों में की गई नियमों की अनदेखी

भोपाल34 मिनट पहले
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कहां, कितनी गड़बड़ी
  • कटनी जिला पंचायत में ही साढ़े 10 करोड़ रुपए की अनियमितता

कटनी जिला पंचायत में समग्र स्वच्छता योजना के मद से गलत तरीके से राशि का आवंटन करके करीब साढ़े 10 करोड़ रुपए की अनियमितता की गई। अन्य कई जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों व ग्राम पंचायतों में भी अलग-अलग तरह से साढ़े 83 करोड़ रुपए से अधिक के गलत भुगतान किए गए। यह खुलासा हाल में आई लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट में हुआ है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक कटनी के ही एक मामले में जिला पंचायत ने नियमित पेंशन योजना से करीब छह करोड़ रुपए की राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर कर खर्च कर दी। ऐसे ही कई मामलों पर ऑडिट आपत्तियां उठाई गई हैं। इसमें कहा गया है कि अनेक ऐसे प्रकरण आए, जिनमें नियमों की अनदेखी की गई या नियमों की गलत व्याख्या करते हुए भुगतान किए गए। कई मामलों में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही भुगतान कर दिए गए।

किस जिले में कैसी-कैसी आर्थिक गड़बड़ियां

  • ​​​​​भिंड जिला पंचायत में बंद व नॉन ऑपरेशनल योजनाओं की अतिशेष राशि से 2.19 करोड़ का अनियमित भुगतान।
  • भिंड में स्टाक रजिस्टर पेश नहीं करने से 51 लाख का भुगतान।
  • कटनी में समग्र स्वच्छता अभियान से अन्य खातों में 45.69 लाख रुपए ट्रांसफर।
  • नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत में बिना कोटेशन या टेंडर के 75.91 लाख रुपए की खरीदी। यहीं बैकवर्ड रीजन ग्रांट योजना के 36.81 लाख के भुगतान की रसीद व उपयोगिता प्रमाणपत्र ही नहीं।
  • गोहद जनपद पंचायत में वाहन के किराए में 4.29 लाख रुपए का अनियमित भुगतान
  • गोहद में ही बिना सक्षम स्वीकृति के 16.64 लाख रुपए का भुगतान
  • दतिया में नियमों का पालन किए बिना 31 लाख की खरीदी।
  • छपारा जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में क्रय नियमों का पालन किए बिना 13.71 लाख रुपए का भुगतान
  • नागौद जनपद पंचायत में आदेश के विपरीत सचिवों को 38.74 लाख के एरियर्स का भुगतान
  • पाली जनपद पंचायत में अनियमित रूप से वाहन किराए पर लेकर 9.35 लाख का भुगतान।
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