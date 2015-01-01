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दीपोत्सव:महालक्ष्मी के आंगन में जगमग, मुख्यंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी धन तेरस की खरीददारी की

भोपाल21 मिनट पहले
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नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम में महालक्ष्मी मंदिर दीपोत्सव पर दूधिया रोशनी से जगमगा उठा।
  • नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम में महालक्ष्मी मंदिर दीपोत्सव पर दूधिया रोशनी से जगमग दिख रहा है
  • मंदिर परिसर को फूलों से लेकर लाइटिंग तक सफेद रंग की थीम पर सजाया गया

करुणाधाम महालक्ष्मी मंदिर में दो क्विंटल फूलों से सजावट की गई है। मंदिर सुबह 6 से रात 12 बजे तक खुला रहेगा। मंदिर समिति के प्रवक्ता अजय कोतवाल ने बताया कि समय की जरूरत को देखते हुए शांति के माहौल के लिए सफेद रंग की थीम सजावट के लिए रखी गई। दूसरी ओर श्री बड़वाले महादेव मंदिर सेवा समिति द्वारा धन्वंतरि जयंती के मौके पर बाबा बटेश्वर का विशेष शृंगार कर दीपोत्सव मनाया गया। धनतेरस प्रदोष व्रत पर सुबह बटेश्वर का गन्ने के रस एवं शाम को दूध से रुद्राभिषेक किया गया।

धनतेरस की खरीदी करने पहुंचे सीएम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न्यू मार्केट पहुंचे और पत्नी के साथ खरीदारी की। उन्होंने एक सोने का सिक्का खरीदा। वहीं, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी धनतेरस पर खरीदारी की।

दीप जलाकर शहीद सैनिकों को नमन
भोपाल शहीद गेट पर गुरुनानक मंडल द्वारा दीप जलाकर शहीद सैनिकों व कोरोना योद्धाओं को नमन किया। भाजपा नेता आलोक शर्मा व राकेश कुकरेजा आदि मौजूद रहे।

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