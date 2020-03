कोरोना संक्रमण के कारण सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान लॉकडाउन हैं।

यूजीसी ने ऑनलाइन कोर्स को उपलब्ध कराने के लिए जारी किए हैं विभिन्न एड्रेस।

दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 04:15 AM IST

भोपाल. कोरोना संक्रमण के कारण सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान लॉकडाउन हैं। छात्र हॉस्टल खाली कर अपने घरों को लौट चुके हैं। ऐसे में इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन (आईईएचई) के एनपीटीईएल कोआर्डिनेटर प्रोफेसर डॉ. आरके श्रीवास्तव का कहना है कि कोविड-19 छात्रों की लर्निंग को नहीं रोक सकता। इसके लिए वे एमएचआरडी व यूजीसी के आईसीटी इनिशिएटिव का इस्तेमाल कर अपने घरों में रहकर स्किल डेवलपमेंट ही नहीं करिकुलम पर आधारित ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

लॉकडाउन के चलते कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। छात्र बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए ई-टैक्स्ट व वीडियाे आदि में उपलब्ध कंटेंट का उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ देरी है तो इसको एक्सेस करने की। यूजीसी ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर ऑनलाइन कोर्स को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न एड्रेस जारी किए हैं। इसमें देश की सर्वश्रेष्ठ आईआईटी, आइसर, आईआईएसटी बेंगलुरू, आईआईएम बेंगुलरू, दिल्ली विवि और ऐसे कई संस्थान के व्याख्यान उपलब्ध हैं।

आपके मददगार... इन ऑनलाइन सोर्सेस का किया जा सकता है उपयोग

स्वयं ऑनलाइन कोर्सेस : storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html

यूजी/पीजी मूक्स : ugcmoocs.inflibnet.ac.in/ugcmoocs/moocs_courses.php इसके माध्यम से नॉन टेक्निकल कोर्स के यूजी और पीजी कोर्स के छात्र पढ़ाई कर सकते हैं।

ई-पीजी पाठशाला - epgp.inflibnet.ac.in इस पोर्टल पर पीजी के सोशल साइंस, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स और ह्यूमेनिटी, नेचुरल एंड मैथमेटिकल साइंस की 70 डिसिप्लिन में हाई क्वालिटी की 2300 माड्यूल ई-टेक्स व वीडियो के रूप में उपलब्ध है।

स्वयंप्रभा : www.swayamprabha.gov.in/ । यह एक 32 डीटीएस चैनल का समूह हैं। यह एजुकेशन करिकुलम पर आधारित कोर्स कंटेंट को कवर करते हैं। लॉ, मेडिकल, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग समेत अन्य क्षेत्र के विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं। यह चैनल फ्री हैं।

ई-केंटेंट कोर्स वेयर इन यूजी सब्जेक्ट्स - http://cec.nic.in/ पर अंडर ग्रेजुएशन स्तर छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। इस पोर्टल पर 87 यूजी कोर्स के करीब 24110 मॉड्यूल्स हैं।

सीईसी-यूजीसी यू-ट्यूब चैनल- https://www.youtube.com/user/cecedusat इस यू-ट्यूब लिंक को एक्सेस कर एजुकेशनल करिकुलम आधारित कई वीडियो लैक्चर के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं।

नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी - https://ndl.iitkgp.ac.in यह डिजिटल रेपोजिटरी है। इसमें विभिन्न माध्यमों में एकेडमिक कंटेंट उपलब्ध है। इसका उपयोग रिसर्चर,लाइफ लॉग लर्निंग कर सकते हैं।

शोधगंगा - https://sodhganga.inflibnet.ac.in/ इस वेबसाइट पर रिसर्च स्टूडेंट के लिए 2 लाख 60 हजार भारतीय शोधार्थियों के थिसिस और डिसर्टेशन इलेक्ट्रानिक फार्मेट में उपलब्ध हैं। अन्य रिसर्च स्टूडेंट भी इस पर अपना शोध और डिसर्टेशन अपलोड भी कर सकते हैं।

ई-शोध सिंधू : ess.inflibnet.ac.in/ इस वेबसाइट पर 15000 कोर और पीयर-रिव्यूड जर्नल, साइटेशन, फैक्चुअल डाटाबेस के साथ टेक्निकल इंस्टीट्यूट और विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्टडी मेटेरियल भी उपलब्ध हैं।

विद्वान - https://videan.inflibnet.ac.in/ इस वेबसाइट पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का पूरा डेटाबेस उपलब्ध है। इसके माध्यम फंडिंग एजेंसीज, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्च स्कॉलर्स समेत देश के नामचीन विशेषज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इस तरह कर सकते हैं उपयोग

एमएचआरडी के स्वयं पाेर्टल https://swayam.gov.in पर let COVID-19 not Stop your Learing. Continue with SWAYAM लिंक क्रिएट किया गया है। इस पर क्लिक करने पर स्वयं ऑनलाइन कोर्सेस दिखेंगे। इसमें स्कूल और कॉलेजों से कोर्सेस का लिंक दिया गया है। कॉलेज लेवल की दो कैटेगरी दी गई हैं। इसमें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है दूसरी नॉन इंजीनियरिंग के लिए है।