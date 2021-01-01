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कोरोना वैक्सीनेशन:हेल्थ वर्कर्स के लिए अंतिम मौका कल; पहली बार एक दिन में 5443 को लगे टीके

भोपालएक घंटा पहले
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हमीदिया में टीके के लिए स्वास्थ्यकर्मियों की कतार। - Dainik Bhaskar
हमीदिया में टीके के लिए स्वास्थ्यकर्मियों की कतार।
  • अब तक 32 हजार में से 24689 को लगे टीके, 7 हजार से ज्यादा अब भी बाकी

शहर में बुधवार को मॉपअप राउंड के तहत 127 केंद्रों पर 5,443 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया गया। यह एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक 77% ही टीकाकरण हुआ है, 23% हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना बाकी है। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि इनके लिए स्वास्थ्य विभाग शुक्रवार को मॉपअप राउंड के तहत आखिरी मौका दे रहा है।

करीब 125 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। गौरतलब है कि शहर के 32 हजार से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर किया था। इन सबको पहले चरण में ही टीका लगना था, लेकिन अब तक 24,689 हेल्थ वर्कर्स को ही टीका लगा है, 7 हजार से ज्यादा को टीका लगना बाकी है।

कहां-कितने टीके लगे

केंद्रों पर दिखी लंबी-लंबी कतारें
शहर के टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने लंबी-लंबी लाइनें लगी थीं। सबसे ज्यादा 220 टीके आरकेडीएफ-5 केंद्र पर लगाए गए, जबकि 17 केंद्रों पर 10 से कम टीके लगे। पीपुल्स मेडिकल-6 केंद्र पर एक भी टीका नहीं लगाया जा सका। अच्छी बात यह रही कि 1 केंद्र पर 200 से ज्यादा, जबकि 12 केंद्रों पर 100 से ज्यादा टीके लगाए गए।

वैक्सीनेशन अपडेट

आंकड़े 16 जनवरी से 3 फरवरी तक के। अभी सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाई जा रही है।
आंकड़े 16 जनवरी से 3 फरवरी तक के। अभी सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाई जा रही है।
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