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राजधानी में हादसा:अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, भतीजे का शरीर दो हिस्सों में बंटा, चाचा गंभीर

भोपाल2 मिनट पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।

राजधानी भोपाल के बैरसिया थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा होने का मामला सामने आया है। जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार दो लोगों में से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक का शरीर दो टुकड़ों में बंट गया। कमर के नीचे का हिस्सा अलग और ऊपर का आधा हिस्सा अलग हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बैरसिया थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विदिशा के वैशाली नगर निवासी रिश्ते में चाचा ऋषिकेश शर्मा और भतीजा विवेक शर्मा किसी काम से गुना गए थे। बुधवार रात को वो बैरसिया होते हुए वापस विदिशा लौट रहे थे।जैसे ही उनकी कार रात 10.30 से 11.30 के बीच पिपलिया हसनाबाद गांव के पास स्थित बोदलशाह पहाड़ के पास पहुंची, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में बैठे विवेक शर्मा (31वर्ष) का शरीर दो टुकड़ों में बंट गया, जिसकी वजह से विवेक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

दूसरे को आई मामूली चोट

जहां इस कार एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई तो वही कार में बैठे दूसरे व्यक्ति को मामूली चोट आई है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचवाया। बैरसिया पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है।

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