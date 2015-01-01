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सुविधा:30 नवंबर से घर बैठे मिल सकेंगे लर्निंग लाइसेंस

भोपाल2 घंटे पहले
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परिवहन विभाग द्वारा घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा भले ही 25 नवंबर से शुरू की जा रही हो, पर भोपाल के लोगों को इसका फायदा 30 नवंबर से ही मिल सकेगा। 25 नवंबर से सबसे पहले यह सुविधा पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर खरगौन व सतना जिले में शुरू की जाएगी।

आरटीओ संजय तिवारी का कहना है कि राजधानी के आवेदकों को कोई समस्या न हो, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रवार को स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड और एनआईसी के अधिकारियों के बीच ट्रेनिंग सेशन पूरा कर लिया गया है। घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए हर आवेदक को 20 प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना होगा।

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