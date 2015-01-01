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जिला विधिक प्राधिकरण में बहू की शिकायत:विधायक जेठ और ससुराल वालों ने हड़पा पिता का दिया मकान

भोपाल41 मिनट पहले
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फाइल फोटो

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सागर के नरयावली क्षेत्र विधायक प्रदीप लारिया और उनके परिवार के खिलाफ महिला ने शिकायत की है। महिला, विधायक के छोटे भाई की पत्नी है। उसका आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसके पिता द्वारा दिए घर पर कब्जा कर लिया है। महिला का पति से तलाक का मामला 2018 से जिला कोर्ट में लंबित है। महिला आरोप है कि विधायक परिवार के रसूख के चलते उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है जबकि उन्होंने पुलिस, सीएम सहित कई फोरम में शिकायत की है।

आवेदिका ने प्राधिकरण में दी शिकायत में बताया कि विधायक प्रदीप लारिया के छोटे भाई सुनील से उनकी शादी 1998 में हुई। उनके पति डीआरएम भोपाल में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर हैं। पति की सरकारी नौकरी को देख माता-पिता ने शादी में यथायोग्य गाड़ी, गहने, गृहस्थी का सामान का दिया। उसके पिता ने रिटायरमेंट के बाद उसके लिए एक घर खरीदा। पति और ससुराल वालों ने उससे घर की रजिस्ट्री ले ली।

जब वह पति से अलग हुई तो उसने अपने मकान की रजिस्ट्री मांगी तो। उसके जेठ प्रदीप लारिया और ससुराल वालों ने साफ कहा कि उस घर को अब भूल जाओ। ससुराल वालों ने उसके मकान में एक किरायदार रख लिया है। मामले में महिला ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में विधायक जेठ और पति के खिलाफ शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

उसका कहना है कि उसके पति न्यायालय द्वारा उसके लिए तय भरण-पोषण राशि 6 हजार रुपए भी लंबे समय से पति नहीं दे रहे हैं। प्राधिकरण के सचिव संदीप शर्मा ने बताया कि महिला ने अपने जेठ और पति के खिलाफ शिकायत की है। पीड़िता के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है।

बहू ने जो भी आरोप लगाए है, वह सरासर गलत है। उनकी बहू छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है। उसने जो भी आरोप लगाए है उसे साबित करना होगा। उसके खिलाफ मानहानि का दावा पेश करूंगा।
प्रदीप लारिया, विधायक

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