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बिजली कंपनी का नया तरीका:एक जोन से दूसरे में जाकर पकड़ रहे बिजली चाेरी, 6 दिन में पकड़ाए 225 केस

भोपाल2 घंटे पहले
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मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने शहर में हो रही बिजली चाेरी पकड़ने के लिए अब नया तरीका अख्तियार किया है। इसे कंपनी ने माॅस चैकिंग का नाम दिया है। कंपनी एक जाेन के अमले काे दूसरे जाेन में भेजकर बिजली चाेरी के मामले दर्ज करा रही है। अमले अलग- अलग इलाकाें में दबिश देकर बिजली चाेरी के मामले पकड़ रहे हैं। कंपनी का फाेकस उत्तर और पूर्व संभाग की जद में आने वाले पुराने शहर के इलाकाें में ज्यादा है।

सिर्फ पुराने शहर में ही पिछले 6 दिन में 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। चांदबड़ जाेन के अमले ने भानपुर- कराेंद जाेन के इलाकाें में जाकर बिजली चाेरी के आठ मामले दर्ज किए। इस अमले ने नवाब काॅलाेनी में एक कंप्यूटर शाॅप के संचालक के खिलाफ बिजली चाेरी का मामला दर्ज किया। उत्तर और पूर्व संभाग के डीजीएम डीके तिवारी एवं एलएन पाटीदार ने बताया कि हाई लाॅसेस यानी ज्यादा बिजली चाेरी के इलाकाें काे टारगेट किया जा रहा है।

इन दाे तरीकाें से दे रहे हैं अंजाम

  • बिजली चाेरी के लिहाज से संवेदनशील इलाकाें काे चिन्हित किया गया। हर जाेन में चैकिंग के लिए एक- एक दिन तय कर दिया है। आठ- दस अधिकारियाें की टीम बनाकर उनमें भेजी जा रही हैं।
  • सभी जाेन की टीमाें काे इकट्ठा करके उन्हें अचानक बताया जा रहा है, उन्हें कार्रवाई करने के लिए किस इलाके में जाना है

समझें...इससे क्या होगा फायदा
विशेषज्ञ कहते हैं ज्यादातर जाेन के अमले मिलीभगत के चक्कर में ऐसी किसी कार्रवाई काे बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे पाते हैं। बाहरी टीम बिना किसी दबाव या दखलंदाजी के ज्यादा सख्ती से काम कर पाती है। इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। वास्तविक लाेड मालूम हा रहा है। इससे उपभाेक्ताओं काे वाेल्टेज कम या ज्यादा हाेने की समस्या से निजात भी मिलेगी।

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