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आज गुल रहेगी बिजली:कई इलाकाें में 2 से 6 घंटे तक बिजली कटाैती

भोपाल32 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • 2 से 6 घंटे तक बिजली सप्लाई नहीं हाेगी

बिजली कंपनी के अमले द्वारा साेमवार काे मेंटेनेंस के लिए शट डाउन लिया जाएगा। इस वजह से शहर के अलग- अलग इलाकाें में 2 से 6 घंटे तक बिजली सप्लाई नहीं हाेगी।

बिजली कंपनी के हाईटेंशन डिवीजन द्वारा रविवार काे जारी शट डाउन शेड्यूल के मुताबिक सुबह 10 से दाेपहर 2 बजे तक बैरागढ़ चीचली, मीनखेड़ी, अमराई, गेहूंखेड़ा, विपश्यना सेंटर के आसपास, सतगढ़ी, दाैलतपुर में बिजली सप्लाई नहीं हाेगी।

दाेपहर 2 से शाम 4 बजे तक गाैरव नगर स्थित हाउसिंग बाेर्ड काॅलाेनी में कटाैती की जाएगी। सुबह 10 से शाम बजे तक जाट एरिया, सत्यम नगर, राजेंद्र नगर, विजय नगर, सेमरा, भारत भवन राेड, श्यामला हिल्स, अलकापुरी में बिजली सप्लाई नहीं हाेगी।

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