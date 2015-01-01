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  • Local Artisans Made Decorative Items, Women's Groups Skirted; This Time On Diwali, Only Made In India

वोकल फॉर लोकल:स्थानीय शिल्पकारों ने बनाए सजावटी सामान तो महिलाओं के समूहों ने झालरें; दीपावली पर इस बार सिर्फ मेड इन इंडिया

भोपालएक घंटा पहले
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सजावट का सामान।

इस बार दीपावली पर चाइना के सजावटी आइटम की बजाय लोकल आइटम की धूम है। भोपाल के शिल्पकारों ने ऐसे डेकोरेटिव आइटम तैयार किए हैं जो अब तक चीन से आते थे। सजावटी सामान, झालर, गोबर की लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति, हैंड पेंटेंड और हैंड एंब्रायडरी गारमेंट्स आदि बनाए है। वहीं, लघु उद्योग भारती की महिला इकाई स्वयंसिद्धा ने कुछ उद्यमी व शिल्पकार महिलाओं को तैयार किया। कुछ लोगों ने 20 महिलाओं के समूह को बिजली बल्ब की सीरीज बनाने का प्रशिक्षण दिया।

बंदियों ने बनाए दीपक...भोपाल के विश्राम घाटों में गोकाष्ठ की व्यवस्था करने वाली गोकाष्ठ संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति ने नरसिंहपुर जेल में बंदियों द्वारा बनाए गए गोबर से बने ईको फ्रेंडली दीपक बुलवाए हैं।

भारतीय इनोवेशन
गोबर से बनी लक्ष्मी-गणेश प्रतिमा
स्वयंसिद्धा की प्रमुख उमा शर्मा बताती हैं कि स्थानीय कुम्हारों से डिजाइनर दीपक, लक्ष्मी- गणेश की मूर्ति आदि आइटम भी बनवाए। गोबर के दीपक भी तैयार कराए हैं। गोबर की लक्ष्मी-गणेश प्रतिमा व अन्य आइटम भी बनवाए हैं।

गिफ्ट पैकेट में उपलब्ध है सामग्री
यह सब प्रोडक्ट 100 से लेकर 1000 रुपए तक के गिफ्ट पैकेट भी उपलब्ध हैं। लघु उद्योग भारती से जुड़े उद्यमी और अन्य कार्पोरेट बड़ी संख्या में यह गिफ्ट पैकेट ले रहे हैं। लघु उद्योग भारती ने इन आइटम की प्रदर्शनी रचना नगर में आयोजित की है। प्रदर्शनी रविवार तक जारी रहेगी।

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