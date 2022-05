भोपाल टुडे - 30 मई. आपके काम की हर जानकारी:भोपाल में डायलिसिस पेशेंट्स को फ्री में लगेंगे कैथेटर, CUCET रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी; जानें और भी इवेंट्स

Anek: (2D, E) (IMDb Rating : 7.7/10) (एक्शन / थ्रिलर/ ड्रामा) - मूवी क्रिटिक्स का कहना है कि सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा बनाकर रह गई है अनेक। स्क्रीनप्ले रहा फीका, फिल्म का ट्रेलर काफी चर्चित रहा। फिल्म में कुछ नया देखने की उम्मीद थी और नयापन है भी, क्योंकि इससे पहले किसी ने नार्थ ईस्ट इंडियंस की पीड़ा को फिल्म के जरिए नहीं दिखाया। अनेक फिल्म में आयुष्मान खुराना का अभिनय काबिले तारीफ है। Cinepolis: Aashima Mall 10:15 AM, 12:15 PM, 03:20 PM, 04:10 PM, 06:25 PM, 07:15 PM, 09:30 PM, 11:05 PM

09:25 AM, 12:30 PM, 03:35 PM, 06:40 PM, 09:45 PM PVR: Aura Mall 09:40 AM, 12:15 PM, 03:55 PM, 07:05 PM, 10:15 PM Top Gun: Maverick : (2D, E) (IMDb Rating : 8.7/10) (एक्शन / ड्रामा) पैरामाउंट पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में टॉम क्रूज के अलावा एक्टर माइल्स टेलर, जेनिफर कोनेली, जॉन पावेल, लुइस पुलमैन भी है। फिल्म का निर्देशन जोसफ कोसिन्स्की ने किया है। फिल्म में कई एक्शन सीन है जो खुद टॉम क्रूज किए हैं। Cinepolis: Aashima Mall: 11:35 AM, 05:15 PM

