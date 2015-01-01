पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • Madhya Pradesh Bhopal Love Jihad Case; Jhansi Hindu Girl Dies Under Suspicious Circumstances

लव जिहाद:झांसी से अपहरण हुई नाबालिग हिंदू लड़की की भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत; उसका नाम भी बदल दिया गया था

भोपाल18 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
लव जिहाद की बात सामने आते ही हिंदू संगठन कोलार पुलिस थाने पहुंच गए। उन्होंने यहां लड़की के परिजनों के साथ मिलकर शिकायत भी दर्ज कराई है।
  • चूनाभट्टी पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया
  • नाबालिग को कोलार के गेहूंखेड़ा इलाके में रखा गया था, इसमें परिजन भी आरोपी बनाए

भोपाल में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। इसमें झांसी की एक नाबालिग लड़की को भोपाल का एक लड़का करीब डेढ़ साल पहले अपहरण कर ले आया था। उसका नाम तक बदल दिया था। उसके खिलाफ यूपी के झांसी में अपहरण समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस कई बार भोपाल उसकी तलाश में आई थी, लेकिन वह नहीं मिला।

दो दिन पहले नाबालिग को तरन्नुम नाम से चूनाभट्टी स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने अब इस मामले में नाबालिग का शव कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया है। साथ ही यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। इसको लेकर हिंदू संगठन ने कोलार थाने में विरोध भी दर्ज कराया है।

चूनाभट्टी पुलिस के अनुसार कोलार के गेहूंखेड़ा में रहने वाला ताहिर खान ने दो दिन पहले तरन्नुम नाम से अपनी पत्नी को चूनाभट्टी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल की सूचना पर नाबालिग के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

ताहिर पर झांसी के नवाबाद थाना में नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज है। उसकी तलाश में झांसी की पुलिस कई बार गेहूंखेड़ा आई थी, लेकिन ताहिर के परिजनों ने गुमराह कर उन्हें चलता कर दिया था। पुलिस के अनुसार इसकी जानकारी झांसी पुलिस को दे दी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

मिनी भारती का नाम तरन्नुम लिखवाया

पुलिस के अनुसार मृतका का नाम मिनी भारती है। वह नाबालिग बताई जाती है, लेकिन ताहिर ने अस्पताल में भर्ती करते समय उसका नाम तरन्नुम लिखवाया था। इतना ही नहीं लड़की उम्र भी 19 साल लिखवाई थी। लड़की का धर्म परिवर्तन किया गया या नहीं किया गया। अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। चूनाभट्टी पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच झांसी पुलिस करेगी।

हिंदू संगठन ने पुलिस से शिकायत की

लव जिहाद का मामला सामने आते ही हिंदू संगठन भी कोलार पुलिस थाने पहुंच गए। उन्होंने आरोपी ताहिर और उसके परिजनों के खिलाफ लड़की की हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराए जाने की मांग की है। परिजनों ने आरोप लगाए कि लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबाइडेन ने विस्कॉन्सिन और मिशिगन जीते, अब ट्रम्प की सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- समय आपके पक्ष में है। इसलिए इसका बेहतर सदुपयोग करें। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, आज वह बहुत ही सहज व आसान तरीके से हल हो जाएंगे। वस्त्र, आभूषण जैसी खरीदारी में भी समय व्यत...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें