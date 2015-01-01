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  • Madhya Pradesh College Admission 2020, CLC Counseling Update; Candidate Forms Filled By More Than One College

ऑफलाइन एडमिशन में भी समस्या:मनपसंद कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए एक से ज्यादा कॉलेजों का फार्म भरा, मेरिट में नाम भी आया, लेकिन नहीं मिल सकी सीट

भोपाल42 मिनट पहले
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ऑफ लाइन सीएलसी में विद्यार्थियों को समस्या आ रही है, उन्होंने आवेदन एक से ज्यादा कॉलेजों के लिए कर दिया, लेकिन एडमिशन की उन्हें सूचना ही नहीं मिल पाई।
  • ऑफलाइन सीएलसी में भी आ रही है ऑनलाइन समस्या, विभाग छात्रों को जानकारी ही नहीं मिली
  • दस्तावेज सत्यापन और एडमिशन की प्रक्रिया अब 10 नवंबर तक चलेगी, विभाग की

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में गुरुवार से ऑफलाइन कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) की प्रक्रिया शुरू हुई। यह प्रक्रिया 10 नंवबर तक चलेगी। पहले दिन छात्र-छात्राएं अपने मनपसंद कॉलेजों में सुबह 10.30 बसे पहुंचे और दोपहर 1 बजे तक ऑफलाइन आवेदन जमा किए।

अपने मनपंसद कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं इसके लिए उन्होंने दौड़ भाग कर अन्य विकल्प के तौर पर एक से ज्यादा कॉलेजों में भी जाकर आवेदन कर दिया। इन छात्रों का उन सभी कॉलेजों की सीट अलाॅटमेंट लिस्ट में नाम आ गया, जहां उन्होंने आवेदन किया। इसके बाद भी उसे अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिलने का अवसर नहीं मिल सका। क्योंकि विभाग ने सूची जारी करने में देरी कर दी।

उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार मेरिट के आधार पर सीट अलॉटमेंट लिस्ट (प्रवेश) सूची 3 बजे चस्पा करनी थी और कॉलेज प्रबंधन को ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए सीट अलॉट करनी थी, ताकि वह उसी रात 12 बजे तक जमा कर सके। लेकिन छात्र का दो या दो से अधिक कॉलेजों में नाम आने के कारण उनमें से किसी एक ने पहले उसका नार्म पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर सीट अलॉट कर दी। इसके कारण अन्य कॉलेज उसे सीट अलॉट नहीं कर सके। कॉलेजों द्वारा इस मामले में विभाग को जानकारी दी गई। इसके कारण छात्र का नुकसान होना है।

गुरुवार को हुए 4 हजार से ज्यादा एडमिशन

उधर, प्रदेशभर में गुरुवार को 10 हजार 988 एडमिशन हुए, जिसमें स्नातकोत्तर में 4,102 प्रवेश हुए हैं। जिन छात्रों को एडमिशन नहीं मिला है उन्हें आज फिर से वही प्रक्रिया करनी होगी जो उनके द्वारा गुरूवार की गई। उधर, कई छात्र 4 नवंबर तक दस्तावेज सत्यापन नहीं करा सके। इसलिए इसकी तारीख बढ़ाकर 9 नवंबर तय कर दी गई है।

उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी डॉ. धीरेंद्र शुक्ल ने बताया कि तकनीकी समस्या सामने आई है। इसे दूर किया जा रहा है। अधिकतर यह शिकायत उन्हीं स्थानों पर है जहां छात्र-छात्राओं के पास आप्शन अधिक हैं। जिनको एडमिशन नहीं मिला उन्हें कॉलेज में जाकर दोबारा रिपोर्टिंग कर आवेदन जमा करना होगा।

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