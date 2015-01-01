पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • Madhya Pradesh Niwari Child Rescue Operation Update; IPS Nagendra Singh Writws An Emotional Post For His Wife On Karwa Chauth

सीएम का एसपी को सलाम:करवा चौथ पर सब कुछ भूल बोरवेल में फंसे बच्चे को बचाने में जुटीं रही महिला एसपी, आईपीएस पति ने लिखी भावुक पोस्ट

भोपाल6 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
आईपीएस दंपति नागेंद्र सिंह और उनकी पत्नी वाहिनी सिंह। वाहिनी निवाड़ी की एसपी हैं और वह बच्चे को बचाने के लिए पृथ्वीपुर में कैंप कर रही हैं।
  • सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस समर्पण की तारीफ की

बीते बुधवार को देशभर में करवाचौथ का त्यौहार धूम-धाम से मनाया गया, महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के प्रार्थना की और दिन भर भूखे-प्यासे रहने के बाद चांद देखने के बाद पति के हाथ से करवाचौथ का व्रत खोला। लेकिन मध्य प्रदेश एक एसपी वाहिनी सिंह अपनी ड्यूटी निभाने में करवा चौथ का व्रत रखने के बाद भी उसे मनाना भूल गईं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईपीएस वाहिनी सिंह के इस समर्पण की तारीफ की है।

सड़क पर पत्नी वाहिनी सिंह का करवा चौथ का व्रत तुड़वाते आईपीएस पति नागेंद्र सिंह।
सड़क पर पत्नी वाहिनी सिंह का करवा चौथ का व्रत तुड़वाते आईपीएस पति नागेंद्र सिंह।

निवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह के पति नागेंद्र सिंह भी आईपीएस अधिकारी हैं। करवाचौथ के दिन एसपी वाहिनी ने पति नागेंद्र सिंह के लिए करवाचौथ व्रत रखा था और करवाचौथ वाले दिन ही नागेंद्र सिंह का जन्मदिन भी था, लेकिन जब पृथ्वीपुर में बच्चा प्रह्लाद गहरे बोरवेल में गिर गया, इसकी खबर निवाड़ी एसपी को मिली तो सब कुछ भूल कर तुरंत ही मौके पर पहुंच गईं और ड्यूटी पर जुटी गईं।

आईपीएस नागेंद्र सिंह भोपाल में पीएचक्यू में पदस्थ हैं।
आईपीएस नागेंद्र सिंह भोपाल में पीएचक्यू में पदस्थ हैं।

आईपीएस पति नागेंद्र सिंह ने लिखी इमोशनल पोस्ट

आईपीएस पति नागेंद्र सिंह ने इस वाकया को देखकर भावुक हो गए और उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर पत्नी के लिए पोस्ट लिखा। जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं और पोस्ट को शेयर भी कर रहे हैं।

कल करवा चौथ था और मेरा जन्मदिन भी, बड़े दिनों के बाद मुश्किल से छुट्टी लेकर पुलिसिया शोर से दूर अपनी भार्या को समय देने आया था। पर नियति कहां सुनती है, सुबह-सुबह सूचना लगी कि एक मासूम पृथ्वीपुर में बोरवेल में 200 फीट नीचे चला गया। फिर क्या था श्रीमती जी (वाहिनी सिंह) तत्काल वर्दी डाल बिना कुछ सोचे लग गई उस मासूम के लिए सेना बुलायी गई, आपदा राहत बल भी आ गया पर कप्तान साहिबा लगातार लगी रही।

आईपीएस दंपति।
आईपीएस दंपति।

पिछले 32 घंटों से बचाव कार्य लगातार जारी है, हम सब उस मासूम के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परंतु इस सब के बीच याद ही नहीं रहा कि पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा है, कई बार कहा कि आज व्रत मत करो पर मेरी एक ना सुनी गई। जब याद आया तो रात के 9 बजने को थे। आनन फानन में सड़क किनारे उनका व्रत चांद दिखा कर बोतल से पानी पिला कर खुलवाया। मिन्नतें कर के कुछ खाना खिलाया और वो फिर लग गई अपने काम में।

शायद ही किसी संस्कृति में ऐसा देखने को मिलता है कि एक स्त्री इतने कठोर नियमों का पालन करती हो, परंतु नारी यदि ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। किस्सा छोटा सा है पर बात बहुत बड़ी है। मैं उन सभी नारियों को कोटि कोटि नमन करता हू जो अपने कर्तव्य के प्रति कृत संकल्प हैं। बचाव कार्य अभी जारी है, उस मासूम के लिए प्रार्थना जरूर करते रहिए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें