पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • Madhya Pradesh Weather News Update; At 6 Degrees, It Is Bhopal’s Coldest Night Of The Season

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भोपाल की सबसे सर्द रात:इस सीजन में पहली बार पारा 6 डिग्री के नीचे आया; 9 जनवरी को 19 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था, 10 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है

भोपाल6 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
भोपाल में कुछ दिनों से सुबह कोहरा छा रहा था। यह दृश्य दो दिन पहले सोमवार सुबह 9.30 बजे का राजधानी भोपाल की बड़ी झील पर छाए कोहरे का है। लेकिन बुधवार को आद्रता में कमी आने के कारण यह काफी कम हो गया। फोटो- शान बहादुर - Dainik Bhaskar
भोपाल में कुछ दिनों से सुबह कोहरा छा रहा था। यह दृश्य दो दिन पहले सोमवार सुबह 9.30 बजे का राजधानी भोपाल की बड़ी झील पर छाए कोहरे का है। लेकिन बुधवार को आद्रता में कमी आने के कारण यह काफी कम हो गया। फोटो- शान बहादुर
  • अगले 48 घंटे इसी तरह सर्दी रहेगी
  • सुबह के समय हल्का कोहरा भी रहेगा

उत्तर की सर्द हवाओं के कारण भोपाल में सर्दी बढ़ गई है। इसके चलते इस सीजन में पहली बार रात का पारा 6 डिग्री के नीचे आया। यह मंगलवार-बुधवार की रात यह 5.8 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, जो सामान्य से माइनस 6 डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के अनुसार अगले 48 घंटे इसी तरह तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बीते 24 घंटे में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अगर आज भी तापमान में इसी क्रम में लुढ़कता है तो यह बीते 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। 28 दिसंबर 2018 में रात का तापमान 4.9 तक आ गया था।

इस कारण बढ़ रही ठंड

वैज्ञानिक साहा ने बताया कि अभी तेज शुष्क सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद दक्षिणी असम के ऊपर चक्रवातीय गतिविधियां अभी भी सक्रिय है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर विदर्भ-दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र तक एक ट्रफ लाइन समुद्र तल से एक किलो मीटर से गुजर रही है। इसके साथ ही उत्तर से लगातार सूखी सर्द हवाएं आ रही हैं। इन्हीं सब का सम्मिलित प्रभाव मौसम भी पड़ रहा है।

आद्रता में कमी आने से कोहरा नहीं रहा

राजधानी में आद्रता में कमी आई है। यह अभी 89% है। इसके कारण बुधवार को कोहरा बहुत कम रहा। इसी कारण सुबह दृश्यता 1 से लेकर 2 किमी तक रही। हालांकि एक दिन पहले मौसम विभाग ने भोपाल में हल्का कोहरा होने की संभावना जताई थी।

10 साल में 28 दिसंबर रही सर्द

अगर बीते 10 साल के मौसम के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए, तो 28 दिसंबर की रात सबसे सर्द रही है। इन 10 सालों में तीन बार इस दिन रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहा। बीते 10 साल में सबसे कम वर्ष 2018 में 28 दिसंबर को 4.9 डिग्री सेल्सियस रहा था।

रात का पारा 19 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका

मंगलवार-बुधवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही, लेकिन इससे पहले 9 जनवरी की रात यह 19.2 डिग्री तक रहा था। जनवरी की सबसे गर्म रात थी। 9 जनवरी से लेकर अब तक रात का तापमान में 13 डिग्री से नीचे आ चुका है। इसके और नीचे आने की संभावना बनी हुई है।

11 दिसंबर का रिकॉर्ड कायम

भोपाल के मौसम की एक और खास बात है कि 11 दिसंबर को बने तीन रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटे हैं। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में दिसंबर महीने का अधिकतम तापमान 11 दिसंबर 1941 को 32.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। न्यूनतम तापमान 11 दिसंबर 1966 को 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा था। सबसे ज्यादा बारिश की बात की जाए, तो यह भी 11 दिसंबर 1967 में 66.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी।

भोपाल में तापमान डिग्री सेल्सियस

दिनअधिकतम तापमानन्यूनतम तापमान
27 जनवरी21.505.8
26 जनवरी21.507.9
25 जनवरी22.511.4
24 जनवरी27.811.1
23 जनवरी30.311.0
22 जनवरी28.509.4
21 जनवरी27.609.6
20 जनवरी25.610.9
19 जनवरी27.715.9
18 जनवरी30.515.3
17 जनवरी28.914.4
16 जनवरी27.611.2
15 जनवरी27.808.4
14 जनवरी25.507.8
13 जनवरी22.907.0
12 जनवरी22.913.4
11 जनवरी23.617.5
10 जनवरी22.916.4
09 जनवरी20.919.2
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंक्रमण से जान गंवाने वाले 70% से ज्यादा लोगों को दूसरी बीमारियां भी थीं; इनमें 60 साल से ऊपर के 55% लोग थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser