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युवक ने फांसी लगाई:एक महीने पहले हुई थी शादी, रात को कार्यक्रम से लौटे, सुबह फंदे पर लटके मिला

भोपाल2 घंटे पहले
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अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में युवक ने शनिवार रात फांसी लगा ली। उसकी एक महीने पहले ही शादी हुई थी। सुबह घटना का पता चला। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला जांच में लिया है।

इकबाल कॉलोनी में सलामान उद्दीन (30) फेब्रिकेशन का काम करता था। एक महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। शनिवार को वह किसी कार्यक्रम में शामिल होने परिवार समेत गया था। रात में सभी लोग वापस आकर कमरे में सोने चले गए। अशोका गार्डन थाना टीआई आलोक श्रीवास्तव के मुताबिक सलमान की पत्नी कमरे में सो रही थी। सलमान ने घटना से पहले बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। सुबह पत्नी की नींद खुली, तो देखा कि बाहर से दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया, तो परिजन ने दरवाजा खोला। दूसरे कमरे में देखा, तो सलमान फंदे पर लटका था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। टीआई के मुताबिक मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है।

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