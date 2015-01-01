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  • Market Dazzled With Gold, Fierce Shopping At Bullion Shops In Auspicious Coincidence, Ravi Pushya Yoga Still Prosperous Today

अलग-अलग थीम पर सजीं ज्वेलरी शॉप:सोने से दमके बाजार, शुभ संयोग में सराफा दुकानों पर जमकर खरीदारी, आज भी समृद्धिकारक रवि पुष्य योग

भाेपाल2 घंटे पहले
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  • संचालक बाेले- काेराेना के साये से उबर चुका है बाजार

बाजार अब कोरोनाकाल की निराशा से उबर चुका है। दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र और लक्ष्मी नारायण योग पर शनिवार को जूलरी समेत लगभग हर सेगमेंट के बाजारों में रौनक रही। ज्वेलर्स ने इस बार ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक ऑफर्स के साथ थीम बेस्ड डेकोरेशन पर भी खासा काम किया है। कहीं शॉप में गोल्डन कलर में सोने की ब्रिक्स का लुक दिया गया है तो कहीं शानदार शामियाने सजाए गए हैं।

डीबी सिटी स्थित आनंद ज्वेल्स, मालवीय नगर स्थित डीपी ज्वेलर्स, पंजाब ज्वेलर्स, सजावट ज्वेलर्स समेत कई बड़े जूलरी शॉप संचालकों ने डिफरेंट थीम पर डेकाेरेशन किया है। शनिवार काे पुष्य नक्षत्र के माैके पर इन आउटलेट्स में ग्राहकाें की खासी भीड़ भी उमड़ी। ज्याेतिषाचार्य कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में 59 साल बाद लक्ष्मीनारायण याेग का संयाेग बना है। रविवार काे भी पुष्य नक्षत्र का संयाेग है।

अनूठी थीम- माेर पंख काेविड लेकर ही जाएंगे, काराेबार भी ज्यादा
आनंद ज्वेल्स के स्टाेर हेड अभिषेक पाेरवाल कहते हैं-हमने काेविड-19 के असर काे भाेपाल समेत समूचे भारत से हरने के लिए भगवान श्रीकृष्ण के प्रिय माेर पंख की थीम पर डेकाेरेशन किया है। शनि पुष्य पर काराेबार बेहतर रहा। मार्केट कोरोना से उबर चुका है। नवरात्रि से ही ग्राहकी में तेजी आ गई थी। अब रवि पुष्य से लेकर दीपावली तक ग्राहकी और बढ़ेगी, यही हमारा अनुमान है। साेना खरीदना ताे शुभ है ही, त्याेहारी सीजन में यह और शुभ माना जाता है।

ये बदलाव...इस बार हर तबके के बजट के हिसाब से लाइट वेट जूलरी पर ज्यादा फोकस

सजावट ज्वेलर्स के डायरेक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि हमने इस बार लाइट वेट जूलरी काे तवज्जाे दी है। इसे हर तबके के बजट काे ध्यान रखकर बनाया है। उम्मीद है कि रवि पुष्य से लेकर दीपावली तक काराेबार में और तेजी आएगी।

ये रिस्पॉन्स...लोगों में उत्साह का संचार बढ़ाने के लिए वेडिंग थीम पर डेकाेरेशन किया

डीपी ज्वेलर्स के एरिया ब्रांच मैनेजर माेहित साेनी कहते हैं- हमने उत्साह का संचार करती वेडिंग थीम पर डेकाेरेशन किया है। काेविड के नकारात्मक प्रभाव काे कम करने के लिए यह थीम चुनी। इस बार काराेबार पिछले साल से भी अच्छा रहा।

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