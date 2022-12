भोपाल टुडे-5 दिसंबर, आपके काम की हर जानकारी:होटल मिडलैंड में ब्रांडेड कपड़ों की मेगा सेल, 2 ट्रेन रद्द; जानें कहां क्या

Bhediya - Hindi (3D): कॉमेडी, थ्रिलर: फिल्म की कहानी दिल्ली में रहने वाले भास्कर (वरुण धवन) की है। भास्कर, बग्गा (सौरभ शुक्ला) के पास काम करता है। बग्गा के निर्देश पर भास्कर अपने कजिन जनार्दन (अभिषेक बनर्जी) को साथ लेकर अरुणांचल प्रदेश में आदिवासियों की जमीन और जंगल के पेड़ काटकर सड़क बनाने की योजना बनाकर जाता है। वहां भास्कर को जोमिन (पॉलिन कबाक) और पांडा (दीपक डोबरियाल) मिलते हैं, जो भास्कर की सड़क बनाने की योजना में आदिवासियों से मीटिंग करवाने से लेकर वहां जगह दिखाने आदि में मदद करते हैं। एक दिन जंगल में भास्कर को भेड़िया काट लेता है। इलाज कराने के लिए जानवर की डॉक्टर अनिका मित्तल (कृति सेनन) के घर जाता है। इसके बाद कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है, जिसका आनंद सिनेमाघर में ही फिल्म देखने पर आएगा। पूरी रिव्यु यहां देखें PVR Aura Mall: 09:00 AM, 10:00 AM, 01:00 PM, 03:20 PM, 04:00 PM, 06:20 PM, 07:20 PM, 09:20 PM, 10:20 PM

