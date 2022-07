भोपाल टुडे-29 जुलाई, आपके काम की हर जानकारी:भोपाल में आज Melody After 90's म्यूजिकल इवेंट, न्यू मूवी 'एक विलेन रिटर्न' रिलीज; जानें कहां क्या

एक विलेन रिटर्न्स: (H, 2D) (एक्शन / रोमांटिक / थ्रिलर): फिल्म में जॉन अब्राहम या अर्जुन कपूर में से कोई विलेन नहीं होंगा। इस बार कहानी में दिशा पटानी या तारा सुतारिया में से कोई एक विलेन के किरदार में नजर आने वाली हैं जिससे पर्दा फिल्म में उठेगा। फिल्म एक फरार हत्यारे की कहानी है । गौतम मेहरा (अर्जुन कपूर) मेहरा (भारत दाभोलकर) का बेटा है। और वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में बड़ा तमाशा करता है। उनका मेहमानों और सुरक्षा गार्डों की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है यह फिल्म देखकर पता चलेगा। पूरा रिव्यु यहां देखें... PVR Aura Mall: 09:00 AM, 10:00 AM, 01:00 PM, 03:20 PM, 04:00 PM, 06:20 PM, 07:20 PM, 09:20 PM, 10:20 PM

हिट: द फर्स्ट केस: (H, 2D) (सस्पेंस / थ्रिलर): फिल्म में एक्टर राजकुमार राव अपनी अतीत की यादों के चलते मानसिक बीमारी से जूझ रहे एक पुलिस अफसर का किरदार निभाते हैं। फिल्म में अभिनेता पुलिस ऑफिसर के किरदार में एक लापता किशोरी का केस सुलझाते नजर आएंगे, लेकिन इसी बीच ऑफिसर की गर्लफ्रेंड एकाएक गायब हो जाती है, और यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती नजर आएगी। Cinepolis: Aashima Mall: 10:20 AM, 04:15 PM, 07:40 PM

शमशेरा: (H, 2D) (एक्शन / ड्रामा / पीरियड): ये कहानी है 'करम से डकैत, धरम से आजाद' का नारा गढ़ने वाले शमशेरा की। जनजाति खमेरन का सरदार शमशेरा अंग्रेजों की चाल में फंसता है। और वो अपने पूरे कबीले को काजा में कैद करा देता है। वहां से निकलने की कोशिश में वह मारा जाता है। लेकिन उसका बेटा बल्ली खुद एक दिन अंग्रेजों की पलटन का अफसर बनने का सपना देखने लगता है। कैसे उसे सच्चाई का पता चलता है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना होगा। Cinepolis: Aashima Mall: 10:00 AM, 11:10 AM, 01:00 PM, 02:10 PM, 04:20 PM, 05:30 PM 07:20 PM, 09:00 PM, 10:00 PM