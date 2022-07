भोपाल टुडे-5 जुलाई, आपके काम की हर जानकारी:भोपाल में मौसम विभाग का अलर्ट, 12वीं पास के लिए इंडियन नेवी ने किया अग्निवीर का नोटिफिकेशन जारी; जानें कहां-क्या

रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट (H, 2D) (ड्रामा / बायोग्राफी): फिल्म इसरो वैज्ञानिक और प्रतिभाशाली नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफिकल ड्रामा है। नंबी नारायणन को एक समय साल 1994 में गलत आरोप में फंसा दिया गया था। तब उनके खिलाफ देशी विरोधी काम करने के भी आरोप लगे थे। हालांकि यह सब आरोप झूठ साबित हुए और नंबी आगे चलकर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। पूरा रिव्यु यहां देखें ... Cinepolis: Aashima Mall: 09:30 AM, 12:45 PM, 04:00 PM, 07:15 PM, 10:30 PM

09:30 AM, 12:45 PM, 04:00 PM, 07:15 PM, 10:30 PM DDX Regal Cinema Awadhpuri: 10:00 AM, 01:00 PM, 04:00 PM, 07:00 PM, 09:50 PM Minions: The Rise of Gru (H, 3D) (एडवेंचर / एनीमेशन / कॉमेडी ) यह फिल्म बच्चों के लिए एक कॉमेडी एडवेंचर एनिमेटेड फिल्म है। जिसमें सबसे पसंदीदा और प्रसिद्ध चरित्र मिनियन है। फिल्म बच्चों को मिनियन की दुनिया में ले जाएगी। इसमें पियरे कॉफिन, स्टीव कैरेल और लुसी लॉलेस मुख्य पात्रों के रूप में हैं। फिल्म काइल बाल्डा द्वारा निर्देशित और क्रिस मेलेडैंड्री, जेनेट हीली और क्रिस रेनॉड द्वारा निर्मित है। Cinepolis: Aashima Mall: 12:05 PM, 07:25 PM

12:05 PM, 07:25 PM INOX: Capital Mall: 09:05 AM, 01:15 PM, 05:50 PM

09:05 AM, 01:15 PM, 05:50 PM PVR: Aura Mall: 02:20 PM राष्ट्र कवच ओम (H, 2D) (एक्शन / थ्रिलर ): फिल्म एक एक्शन मूवी हैं, जिसमें आदित्य राय कपूर पैरा कमांडो के किरदार में हैं, जिसकी कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट (जैकी श्रॉफ) के ईद-गिर्द बुनी गई है, जो अचानक लापता हो जाता है। इसी साइंटिस्ट की तलाश का जिम्मा आदित्य राय कपूर को मिलता है। फिल्म का क्लाइमैक्स तक आता है, जब वैज्ञानिक को देशद्रोही समझ लिया जाता है। अब आदित्य राय कपूर जैकी श्रॉफ की तलाश में किन-किन दिक्कतों से जूझते हैं, यह तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। PVR: Aura Mall 09:05 AM, 01:30 PM, 04:25 PM, 10:15 PM

09:05 AM, 01:30 PM, 04:25 PM, 10:15 PM Cinepolis: Aashima Mall 10:15 AM, 01:05 PM, 03:55 PM, 06:45 PM, 06:55 PM, 09:35 PM, 10:10 PM