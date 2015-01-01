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महिला अपराध:जूडो प्लेयर से करता रहा दुष्कर्म, फिर दलित बताकर किया शादी से इनकार

भोपाल2 घंटे पहले
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  • आरोपी युवक के खिलाफ ज्यादती और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

जूडो प्लेयर को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। टीटी नगर स्टेडियम में जूडो प्रशिक्षण के दौरान युवती की आरोपी से पहचान हुई थी। दोस्ती प्रेम-प्रसंग में बदलने के बाद युवक उसे दोस्त के घर लेकर गया, जहां शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी का झांसा देकर वह एक साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। पिछले दिनों युवती को दलित जाति की बताकर शादी करने से मना कर दिया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ ज्यादती और एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

टीटी नगर पुलिस के अनुसार पिपलानी निवासी 19 वर्षीय युवती पिछले साल जूडो का प्रशिक्षण लेने के लिए टीटी नगर स्टेडियम जाती थी। यहां पर उसकी पहचान अमित यादव नाम के युवक से हो गई। अमित भी यहां जूडो सीखने के लिए आता था। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्रेम-प्रसंग में बदल गई। पिछले साल एक नवंबर को अमित युवती को लेकर माता मंदिर के पास अपने दोस्त के घर पहुंचा। उसने युवती से दुष्कर्म किया।

युवती ने जब मामले की शिकायत पुलिस में करने की धमकी दी तो अमित ने जल्द ही शादी करने का भरोसा दिलाया। फरवरी 2020 में युवती की मां को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अमित से बात की। अमित ने युवती की मां से भी कहा कि वह जल्द ही उनकी बेटी से शादी कर लेगा। एक साल तक वह युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। पिछले दिनों जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो अमित ने शादी करने से मना कर दिया। युवती ने शुक्रवार को मामले की शिकायत पुलिस को कर दी। आरोपी ने युवती के दलित होने पर शादी करने से इनकार कर दिया। जबकि वह पहले से इस बात को जानता था।

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