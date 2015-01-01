पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भोपाल स्टेशन पर 3 दिन में शुरुआत:10 रुपए में सैनिटाइज हो सकेंगे एक से ज्यादा लगैज बैग

भोपालएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

अब भोपाल स्टेशन पर यात्री एक से ज्यादा लगेज बैग को मात्र 10 रुपए में सैनिटाइज करवा सकेंगे। सीनियर डीसीएम विजय प्रकाश का कहना है कि सोमवार तक यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। भोपाल स्टेशन पर तीन मशीनें लगाई जा रही हैं।

प्लेटफॉर्म-1 के एंट्री गेट, वीआईपी गेट और प्लेटफॉर्म-6 की एंट्री पर इन मशीनों को इंस्टॉल किया जा रहा है। इन मशीनों को पीपीपी के आधार पर संचालित करवाया जाएगा। संबंधित फर्म के कर्मचारी यात्रियों के कहने पर उनके बैग को मात्र 30 सेकंड में सैनिटाइज कर देंगे। इस सुविधा को पूरी तरह से स्वैच्छिक रखा गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें