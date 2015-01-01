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  • More Than Three Trains Will Go Via Bhopal; Kota Railway Division's Hindaun City Bayana Rail Line Changed Due To Demonstration

आंदोलन का ट्रेनों पर असर:भोपाल होकर तीन से अधिक ट्रेन जाएंगी; कोटा रेल मंडल के हिंडौन सिटी-बयाना रेल लाइन पर प्रदर्शन के चलते बदला मार्ग

भोपाल3 मिनट पहले
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कोटा रेल मंडल के हिंडौन सिटी-बयाना रेल खण्ड पर आंदोलन के कारण तीन से अधिक ट्रेन भोपाल से होकर जाएंगी।
  • डुमरिया-फतेहसिंह अवरोध होने के कारण इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा

पश्चिम मध्य रेल के कोटा रेल मंडल के हिंडौन सिटी-बयाना रेल खंड पर आंदोलन का असर कई ट्रेनों के रूट पर पड़ा है। इसके चलते इस मार्ग पर रेल यातायात बंद कर दिया गया है। डुमरिया-फतेहसिंह पुरा रेलखंड के किलोमीटर 1156/20-22 पर रेल ट्रैफिक बाधित होने के कारण इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। तीन से अधिक गाड़ियां भोपाल के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन से होकर जाएंगी।

तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल

गुरुवार को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या-02431 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल को परिवर्तित रूट वाया-नागदा- संत हिरदाराम नगर- बीना होकर चलाया जा रहा है।

बांद्रा टर्मिनस - अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल

इसी प्रकार शुक्रवार को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या- 02263 पुणे-हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल एवं 02925 बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल को परिवर्तित मार्ग वाया- नागदा-संत हिरदाराम नगर-बीना होकर जाएगी।

हजरत निजामुद्दीन-मडगांव राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल

गाड़ी संख्या 02414 हजरत निजामुद्दीन-मडगांव राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल एवं 02926 अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस स्पेशल को परिवर्तित रूट वाया- बीना-संत हिरदाराम नगर-नागदा होकर चलाया जाएगा।

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