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जलसंकट:नर्मदा की पाइप लाइन फूटी तीन वार्डों में आज और कल नहीं होगा पानी सप्लाई

भोपाल19 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो

नर्मदा जलप्रदाय परियोजना की 300 एमएम व्यास की फीडर लाइन होशंगाबाद रोड स्थित फर्नीचर हाउस के पास फूट गई है। लीकेज सुधारने का काम दो दिन तक चलने की संभावना है।

इस वजह से शनिवार और रविवार को वार्ड-52, 53 एवं 54 यानी आदर्श नगर सोसायटी, शिव शक्ति नगर, संस्कार हाउसिंग, सुरेन्द्र गार्डन, रजत विहार, सागर राॅयल विला, शालीमार सेवन गार्डन, पेसेफिक ब्लू, पारस, सागर ईडन गार्डन, शैल परिसर, संस्कृत महाविद्यालय, पूर्वसा गृह निर्माण, संगीत हाउसिंग सोसायटी, कृष्णा इन्क्लेव, सागर राॅयल होम्स, प्रियदर्शनी पेरामाइड, निरूपम स्टेट, कुंजन नगर फेस-2, साधना इन्क्लेव, गणेश नगर में पानी सप्लाई नहीं होगा।

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