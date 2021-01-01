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प्यारे मियां यौन शोषण मामला:बालिका गृह में रह रही नाबालिग की मौत के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम आज भोपाल आएगी

भोपाल41 मिनट पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो

प्यारे मियां द्वारा किए गए यौन शोषण की शिकार नाबालिग की मौत के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम 27 जनवरी को भोपाल आएगी।

आयोग अध्यक्ष ने इस संबंध में सूचना देते हुए एक पत्र महिला एवं बाल विकास के प्रमुख सचिव को लिखा है। पत्र में आयोग ने बालिका गृह में रह रही अन्य चार बच्चियों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने और इसके सख्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

पत्र में ये भी बताया है कि एनसीपीसीआर की जांच कमेटी 27 जनवरी की सुबह दिल्ली से भोपाल पहुंचेगी। अपनी जांच के लिए टीम, विभाग के डायरेक्टर, कलेक्टर भोपाल, संबंधित एसपी, सीडब्ल्यूसी सदस्यों, बच्चों से बातचीत कर रहे काउंसलर्स, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की टीम, मामले के विवेचना अधिकारी के साथ-साथ बालिका गृह के स्टाफ, अभिभावक, पीड़ित बालिकाओं और अन्य बच्चियों से मुलाकात करेगी। पत्र में आयोग ने संकेत दिया है सभी जिम्मेदार मामले की जांच में सहयोग देने के लिए संबंधित जानकारी के साथ उपस्थित रहें।

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