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  • Night Curfew In The City From 10am To 6pm, Singing Of Kalpana And Anuja Jokerkar, What Will Happen In The City, Read Here

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भोपाल में आज के इवेंट्स:रात 10 से कर्फ्यू्, 25 कालोनियों में नहीं होगा वाटर सप्लाई, कल्पना और अनुजा झोकरकर का गायन, शहर में कब-क्या होगा, यहां पढ़ें

भोपालएक घंटा पहले
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भोपाल में नाइट कर्फ्यू

रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। सभी बाजार 10 बजे से पहले बंद हो जाएंगे।

मौसम

  • साफ, शुष्क अधिकतम तापमान 28 डिग्री। न्यूनतम 16 डिग्री।

बिजली कटौती

सुबह 9.30 से शाम को 3 बजे तक साढ़े पांच घंटे तक आईआईएफएम, नेहरू नगर रोड, पटेल नगर, आनंद नगर, गांधी मार्केट, सागर रॉयल, सुरेंद्र लैंडमार्क क्षेत्र में।

वाटर सप्लाई

नर्मदा लाइन क्षतिग्रस्त होने से 21 और 22 नवंबर को आदर्श नगर सोसायटी, शिवशक्ति नगर, संस्कार हाउसिंग, आशिमा मॉल, सागर रॉयल विला समेत 25 कालोनियों में पानी की सप्लाई नहीं होगी।

म्यूजिक/डांस

  • 'गमक' के अंतर्गत कल्पना और अनुजा झोकरकर का गायन। जनजातीय संग्रहालय, शाम 6:30 बजे

एग्जीबिशन/वर्कशॉप

  • गीता बारिया की पेंटिंग एग्जीबिशन, जनजातीय संग्रहालय, दोपहर 12 बजे
  • माह का प्रादर्श, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दोपहर 12 बजे
  • बाल नाट्य कार्यशाला, मायाराम सुरजन भवन, दोपहर 12 बजे
  • विश्व धरोहर सप्ताह में ‘अपनी धरोहर को जानें’ कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, सुबह 11 बजे से

फिल्म प्रदर्शन

  • सैन्य फिल्म ‘नेवल डाइवर्स’ शौर्य स्मारक में। शाम को 6 बजे से।

सिटी स्पोर्ट्स

  • फेथ कप अंडर-19 इंटर अकादमी क्रिकेट टूर्नामेंट, फेथ क्रिकेट ग्राउंड, सुबह 8:30 बजे।
  • भोपाल जिला ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट, राजेंद्र नगर फुटबॉल मैदान, सुबह 9 बजे
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