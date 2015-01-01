पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

6 दिन बाद छंटे बादल:24 घंटे में 3 डिग्री गिरा रात का तापमान, दिन में मिलेगी ठंड से थोड़ी राहत

भोपाल21 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
भोपाल शीतल दास की बगिया। (फाइल फोटो)
  • बदला मौसम का मिजाज... दिन का तापमान 2.5 डिग्री के इजाफे के साथ 21.4 डिग्री पर पहुंचा
  • धूप निकलते ही शहर को ठंडक और कोहरे से मिल गई निजात

बादल छटते ही शहर में मौसम का मिजाज बदल गया है। रात का तापमान 24 घंटे में 3 डिग्री गिरकर 10.6 डिग्री पर पहुंच गया। 6 दिन बाद धूप निकली। धूप निकलते ही ठंडक और कोहरे से निजात मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब दिन में ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन रात में ठंडक बढ़ेगी। रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच जाएगा।

मौसम वैज्ञानिक एवं ड्यूटी ऑफिसर एचएस पांडे ने बताया कि गुरुवार को दिन का तापमान 21.4 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार के मुकाबले इसमें 2.5 डिग्री का इजाफा हुआ। इसके बावजूद यह सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। धूप निकलने के बावजूद दिन में ठंडक थी। रात का तापमान 10.6 डिग्री दर्ज किया गया। रात में ठंडक बढ़ गई। पारा भी तेजी से नीचे गिरा। पांडे के मुताबिक आसमान से बादल छंट गए हैं। प्रदेश में अभी कहीं कोई सिस्टम नहीं है।

20 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है। पांडे के मुताबिक इससे तापमान स्थिर रहेगा। उसके बाद फिर ठंड में इजाफा होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें