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मौसम:रात के तापमान में थोड़ा इजाफा, दिन में मामूली गिरावट

भोपाल41 मिनट पहले
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राजधानी में रात के तापमान में मामूली इजाफा हुआ जबकि दिन के तापमान में मामूली गिरावट आई। गुरुवार को शहर का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार के मुकाबले इसमें 0.6 डिग्री का इजाफा हुआ। दिन का तापमान 0.3 डिग्री की गिरावट के साथ 31.1 डिग्री पर आ गया।

रात का तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री कम था। ऐसे में रात में ठंड और ज्यादा महसूस होने लगी है। हालांकि, अभी दिन में ठंड का एहसास कम ही है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एके शुक्ला ने बताया कि अभी एक-दो दिन के तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।

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