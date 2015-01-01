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  • No Garbage, Now Here Is Greenery; In Nizamuddin Colony Of BHEL Area, The Youth Explained To Everyone, Also Cleaned The Place Where Garbage Was Thrown

सफाई में सब साथ आए:कचरा नहीं, अब यहां हरियाली है; भेल क्षेत्र की निजामुद्दीन कॉलोनी में युवाओं ने सबको समझाया, कचरा फेंकने वाली जगह की सफाई भी की

भोपाल34 मिनट पहले
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  • ऐसे विकसित किया.. घर के आसपास गंदगी के ढेर थे, यहां युवाओं ने अब गार्डन बना दिया

भेल की निजामुद्दीन कॉलोनी में पिछले साल जनवरी तक जिस स्थान पर कचरा पड़ा होता था आज वहां हरियाली के साथ खूबसूरत गार्डन बना हुआ है। कॉलोनी के कुछ युवाओं ने इस कचरे को साफ करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कचरा फेंकने वाली जगह की सफाई की और काॅलोनी के लोगों को वहां कचरा नहीं फेंकने के लिए राजी किया। इन युवाओं ने पिछले साल जनवरी में यहां साफ-सफाई की। कुछ पौधरोपण किया और धीरे-धीरे करके कबाड़ के सामान से गार्डन बनाना शुरू किया।

पुराने मटके, नारियल की गरी, पाइप, छोटे - बड़े पत्थर आदि का उपयोग गार्डन विकसित करने में किया गया है। इस टीम को लीड कर रहे अखलाक अहमद बताते हैं कि पौधों की देखरेख और उनकी सिंचाई का जिम्मा आसपास रहने वाले परिवार बखूबी निभा रहे हैं। इसमें सलीम, वसीम, अब्दुल, नदीम और जावेद मोंटू आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है।

हकीकत यह भी...सालभर से बरकरार है खूबसूरती-पिछले साल अक्टूबर में गार्डन तैयार हो गया था और पौधों में फूल भी आ गए थे। तब से अब तक पूरे सालभर बाद भी गार्डन की खूबसूरती बरकरार है। अखलाक ने कहा कि यह लोगों के सहयोग से ही संभव हुआ है। निगम ने भी अपने स्वच्छ भारत मिशन के पब्लिसिटी मटेरियल में कॉलोनी में बने गार्डन का फोटो प्रकाशित किया है।

निगम ने जहां पार्क बनाए उनमें से ज्यादातर बदहाल-नगर निगम ने इसी तरह के कचरा प्वाइंट्स को साफ करने के लिए शहर में 150 से ज्यादा स्थानों पर छोटे - छोटे पार्क और सीटिंग तैयार किए थे। इनमें से ज्यादातर देखरेख के अभाव में बदहाल हो गए हैं ।

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