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संचालन में बदलाव:अब पटना तक ही जाएगी इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

भोपाल2 दिन पहले
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रेलवे प्रशासन ने इंदौर से राजेंद्र नगर के बीच चलने वाली इंदौर-राजेंद्र नगर स्पेशल एक्सप्रेस को अब पटना तक ही सीमित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जबलपुर से सोमनाथ के बीच चलने वाली जबलपुर-सोमनाथ स्पेशल एक्सप्रेस को सीहोर व मेघनगर स्टेशनों पर भी हाल्ट दे दिया गया है। वर्तमान में यह दोनों ही ट्रेनें स्पेशल के रूप में संचालित की जा रही हैं।

ट्रेन नंबर 09313/09314 और 09321/09322 इंदौर-राजेंद्र नगर-इंदौर पूजा स्पेशल ट्रेन अब राजेंद्र नगर के स्थान पर पटना तक ही जाएगी। ट्रेन नंबर 09313 इंदौर-राजेंद्र नगर पूजा स्पेशल एक्सप्रेस 2 नवंबर से, ट्रेन नंबर-9314 राजेंद्र नगर-इंदौर पूजा स्पेशल एक्सप्रेस को 4 नवंबर से शुरू किया जा रहा है। इसी तरह ट्रेन नंबर 09321 इंदौर-राजेंद्र नगर स्पेशल एक्सप्रेस 7 नवंबर से और ट्रेन नंबर-09322 राजेद्र नगर-इंदौर स्पेशल एक्सप्रेस को 9 नवंबर से अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलाया जाएगा।

सोमनाथ एक्सप्रेस के दो हाल्ट बढ़े, सीहोर और मेघनगर में भी रुकेगी
वहीं, जबलपुर से सोमनाथ के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 04163/04164 और 04165/04166 जबलपुर-सोमनाथ स्पेशल एक्सप्रेस अब आते-जाते वक्त दो अतिरिक्त स्टेशनों पर भी रुकेंगी। ये ट्रेन सीहोर और मेघनगर स्टेशनों पर भी हाल्ट लेगी। यात्रियों की मांग पर यह हाल्ट बढ़ाए गए हैं। ट्रेन नंबर-04163 व 04164 जबलपुर-सोमनाथ एक्सप्रेस को गत एक नवंबर से चलाया जा रहा है। जबकि ट्रेन नंबर 04165 व 04166 जबलपुर-सोमनाथ एक्सप्रेस का संचालन दो नवंबर से ही शुरू हुआ है। इन गाड़ियों के अन्य हाल्ट व टाइम-टेबल नियमित रूप से चलने वाली जबलपुर-सोमनाथ एक्सप्रेस की तरह ही रहेंगे।

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