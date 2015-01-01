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पीईबी:पूछे गए प्रश्नों पर 18 तक दर्ज कराएं आपत्ति

भोपाल5 घंटे पहले
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प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट (पीवी एंड एफटी)-2020 डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंडरी एंट्रेंस टेस्ट (डाहेट)-2020 का आयोजन किया जा चुका है। 5 से 7 नवंबर तक आयोजित इन दोंनो ऑनलाइन परीक्षाओं में पूछे प्रश्नों को लेकर पीईबी ने उम्मीदवारों से आपत्ति मांगी है।

उम्मीदवार को किसी भी प्रश्न पर किसी तरह की आपत्ति है तो वह एक सप्ताह में ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। इसकी लिंक वेबसाइट http://peb.mp.gov.in पर जारी कर दी हैं। उम्मीदवार को अपना रोल नंबर, जन्मतिथि, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट की जानकारी दर्ज कर आपत्ति दर्ज करानी होगी।

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