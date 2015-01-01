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  • On An Average, 250 Patients Got Relief Every Day In December, That They Returned Home After Recovering As Much

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कोरोना:दिसंबर में हर दिन औसतन 250 मरीज मिले राहत यह कि इतने ही ठीक होकर घर लौटे

भोपाल41 मिनट पहले
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  • नवंबर के 15 दिनों की तुलना में दिसंबर में 1.88% ज्यादा मरीज ठीक हुए

राजधानी में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि नवंबर की तुलना में दिसंबर में मरीजों के ठीक होने की संख्या ज्यादा है। दिसंबर में औसतन 250 संक्रमित मरीज रोजाना मिले, जबकि अस्पताल से ठीक होकर घर लौटने वालों की औसत संख्या 240 से 250 रही है। बीते पांच दिन में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 300 के पार रही है। ये हकीकत कोरोना के डाटा एनालिसिस में सामने आई है।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 16 नवंबर तक कुल संक्रमितों की संख्या 28,662 थी, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 25,191 थी। यानि रिकवरी रेट 87.88% था। 30 नवंबर को रिकवरी रेट घटकर 83.45% हो गया था, जबकि दिसंबर के 15 दिन में थोड़ा सुधार हुआ और रिकवरी रेट 85.33% पर पहुंच गया है, यानि नवंबर के अंतिम 15 दिनों की तुलना में 1.88 फीसदी ज्यादा।

सावधान... ध्यान रखें, इन आंकड़ों को देखकर लापरवाह न हो जाएं
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी बढ़ते ही बुखार और सर्दी-खांसी के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसलिए आंकड़ों को देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है। कोरोना का दौर अभी गया नहीं है, बाजार खुले हुए हैं। लोगों का मूवमेंट बढ़ा है। आने वाले दिनों में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक सावधानी बरतें। हर किसी व्यक्ति को संक्रमित मानकर चलें।

कोरोना अपडेट... 206 नए मरीज मिले, दो मरीजों की मौत
भोपाल। राजधानी में गुरुवार को कोरोना के 206 नए मरीज मिले, जबकि दो मरीजों की मौत हुई है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 396 रही। भोपाल में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,355 से बढ़कर 38,561 हो गई है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 32,942 से बढ़कर 33,338 हो गई है, जबकि कुल मौतें 594 से बढ़कर 596 हो गई हैं।

हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकेंगे नाट्य विद्यालय के छात्र
तीन दिन पहले नाट्य विद्यालय के दस छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यूथ हॉस्टल में रह रहे अन्य छात्रों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने हॉस्टल प्रबंधन को इन छात्रों के भोजन आदि की व्यवस्था उनके कमरों में ही करने को कहा है।

किस दिन कितने मरीज मिले, कितने स्वस्थ हुए
तारीख संक्रमित ठीक होने वाले मरीज
1 दिसंबर 266 248
2 दिसंबर 302 243
3 दिसंबर 352 257
4 दिसंबर 294 278
5 दिसंबर 287 278
6 दिसंबर 269 320
7 दिसंबर 262 314
8 दिसंबर 272 314
9 दिसंबर 290 290
10 दिसंबर 253 309
11 दिसंबर 238 356
12 दिसंबर 281 398
13 दिसंबर 216 377
14 दिसंबर 193 387
15 दिसंबर 168 400

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 17 दिसंबर तक संक्रमितों की संख्या 38,516 थी, जबकि स्वस्थ होने वाले 33,338 हैं।

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